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Коммерсантъ FM
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Телеком-операторов обяжут обосновывать рост тарифов на связь

Повышение тарифов телеком-оператором должно быть обосновано еще до принятия этого решения, считают в Минцифры и Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Формально тарифы на связь в России не регулируются.

«Смысл в том, что любое повышение тарифов должно быть до принятия решений связано с обоснованием и защитой инвестрасходов. То есть должна быть в этом смысле прозрачность обеспечена»,— сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).

Министерство вместе с ФАС проработает механизм защиты операторами своих расходов. Формат будет привязан к прозрачной модели, где операторы показывают свои расходы. Его планируется запустить в сентябре, отметил министр.

Хотя формально тарифы на связь не регулируются, в апреле 2022 года ФАС и Минцифры разработали рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели.

Как операторы обосновывают рост тарифов, читайте в публикации «Ъ» «Связь преодолевает инфляцию».

Мария Федотова

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