Связь преодолевает инфляцию

Крупнейшие операторы связи считают, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы требует роста тарифов ежегодно на 5% выше инфляции. Сейчас действует рекомендация ФАС об ограничении повышения цен на связь уровнем инфляции. Инвестиции компаний в сети снижаются на фоне высокой закредитованности и социальной нагрузки, уже началась деградация качества услуг, признают в правительстве. Однако власти готовы пойти навстречу бизнесу только при условии поэтапного повышения цен, сохранения дифференцированного подхода в формировании тарифов для разных групп населения, а также гарантий вложений в развитие и модернизацию сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, близких к правительству, в ходе обсуждения развития отрасли связи до 2035 года на сессии, которую 20 июня провел премьер Михаил Мишустин, операторы заявили, что модернизация сетей для обеспечения их стабильной работы потребует роста тарифов ежегодно на уровне, превышающем инфляцию на 5%. Формально тарифы на связь в РФ не регулируются. Но в апреле 2022 года ФАС при участии Минцифры разработала рекомендации операторам повышать цены не более чем на накопленную с начала года инфляцию, уведомляя службу за две недели (см. “Ъ” от 28 апреля 2022 года).

Чиновники следили за исполнением рекомендаций. Так, в октябре ФАС предписала МТС снизить тарифы. В декабре служба начала проверку обоснованности роста тарифов Tele2 и «МегаФона», которому уже предписывала снизить цены до «экономически обоснованного уровня». В конце декабря 2022 года ФАС установила, что «МегаФон» в мае незаконно повысил цены на услуги связи в среднем на 12% более чем для 16,5 млн абонентов. По данным ФАС, МТС в 2022 году повысил расценки для 28 млн абонентов более чем на 20%. По подсчетам TelecomDaily, в первой половине 2022 года услуги связи в России в среднем подорожали на 10%. Инфляция по итогам года составила 11,94%.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко “Ъ” уточнили, что инициатива о повышении тарифов была выдвинута рабочей группой по фиксированной связи. В Минцифры “Ъ” сообщили, что ознакомились с прогнозом операторов о росте тарифов на услуги связи на 5% в год к уровню инфляции: «Понятны причины — необходимость проведения масштабного обновления инфраструктуры для внедрения новых технологий в условиях высокой закредитованности самих операторов и наличия у них значимых социальных обязательств».

Но, подчеркнули в Минцифры, индексация возможна только при выполнении ряда условий. «Во-первых, нужно обеспечить дифференцированный подход, который гарантирует экономическую доступность современных услуг связи для всех групп населения, в том числе обязательное продолжение программы бесплатного доступного интернета. Во-вторых, рост должен быть плавным и поэтапным. И в-третьих, необходимо договориться о механизме, который гарантирует исполнение обязательств по инвестициям в обновление инфраструктуры связи»,— заявили в Минцифры. Собеседник “Ъ”, знакомый с предложением отрасли, добавляет, что министерство может потребовать подписания обязующих инвестиционных соглашений. В аппарате Михаила Мишустина отказались от комментариев. В ФАС не ответили “Ъ”.

В прошлом году правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов в виде льготной ставки по налогу на прибыль, моратория на отчисления в резерв универсального обслуживания и льготных кредитов на покупку оборудования (см. “Ъ” от 6 июня). В стратегии развития отрасли до 2035 года отмечалось, что усиливается отставание РФ в мировых рейтингах по скорости фиксированных сетей, доходы провайдеров стагнируют, а «недостаточная инвестиционная привлекательность отрасли в сочетании с высокой капиталоемкостью создают угрозы деградации телеком-инфраструктуры» (см. “Ъ” от 23 мая).

В «МегаФоне» сообщили, что даже в случае принятия этой инициативы «ни один из операторов не сможет повышать тарифы выше, чем это оправдано текущими расходами», поскольку конкуренция на рынке высока. В компании отметили, что конечная цена связи зависит от уровня расходов оператора на предоставление услуг: «Мы поддерживаем тарифы на максимально доступном уровне для абонентов, которые сами ищут оптимальные предложения». В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), МТС и Tele2 отказались от комментариев.

Правительство может закрепить 5% ежегодного роста тарифа к инфляции, но после восстановления рынка отменить это решение, считает редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин. По его мнению, операторы будут заинтересованы в том, чтобы инициатива была принята: «В таком случае среди компаний выиграют те, кто располагает дополнительными предложениями, которыми смогут привлечь клиентов с учетом повышенных тарифов».

По данным Росстата, в мае 2023 года в России годовая инфляция ускорилась до 2,51% с 2,31% на конец апреля. Цены на услуги мобильной и широкополосной связи с учетом зафиксированного уровня роста к инфляции в 2023 году могут увеличиться на 12–15%, а в 2024 году — до 20%, прогнозирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Сейчас операторы сокращают издержки на инфраструктуру, чтобы сохранить прибыльность».

Юлия Тишина, Вадим Красников, Никита Королев