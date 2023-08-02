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Коммерсантъ FM
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Встречные обстоятельства

Как кандидаты в мэры Москвы планируют свое общение с избирателями

Как выяснил “Ъ”, только двое из зарегистрированных кандидатов в мэры Москвы — депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков — публично размещают графики своих встреч с избирателями. Остальные претенденты на мэрское кресло, в том числе действующий градоначальник Сергей Собянин, предпочитают не анонсировать такие встречи. В то же время господин Собянин активно обновляет свой сайт и Telegram-канал, где практически постоянно сообщает о текущей работе городских властей. Эксперты напоминают, что проводить или не проводить встречи с избирателями — право самих кандидатов.

Кандидат на выборах мэра Москвы от КПРФ Леонид Зюганов

Кандидат на выборах мэра Москвы от КПРФ Леонид Зюганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Кандидат на выборах мэра Москвы от КПРФ Леонид Зюганов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно избирательному законодательству, кандидаты на выборные должности могут начинать агитацию в свою поддержку, в том числе и в форме встреч с избирателями, с момента подачи документов в избирком. Однако, как выяснил “Ъ”, не все зарегистрированные кандидаты в мэры Москвы предпочитают обнародовать информацию о таких встречах в открытом доступе. Пока свои планы общения с народом публикуют только кандидат от КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов и кандидат от «Новых людей», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

Господин Зюганов размещает график встреч с избирателями на своем предвыборном сайте, информация обновляется еженедельно, ближайшая из них пройдет 3 августа на территории бывшего завода ЗИЛ. А 10 августа коммунист намерен презентовать свою предвыборную программу в кинотеатре «Иллюзион» «в принципиально новом формате мультимедийного шоу». «Встречи проходят в нескольких форматах: с партактивом, с жителями, общественные инспекции. По итогам общественных инспекций каждые 1,5–2 недели проводятся тематические конференции: по проблемам экологии, зоозащиты, защиты трудовых прав, ЖКХ, образования и т. д.»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе Леонида Зюганова. Кроме того, по данным пресс-службы, ежедневно такие встречи проводят доверенные лица кандидата, а информируют о них муниципальные депутаты и партийные активисты.

Кандидат на выборах мэра Москвы от «Новых людей» Владислав Даванков

Кандидат на выборах мэра Москвы от «Новых людей» Владислав Даванков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Кандидат на выборах мэра Москвы от «Новых людей» Владислав Даванков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владислав Даванков встречается с избирателями с начала лета практически каждый день, рассказали “Ъ” в его штабе. В планах кандидата — объехать все районы Москвы, и почти в половине из них он уже побывал. Расписание встреч публикуется в Telegram-канале московского отделения «Новых людей», сейчас график расписан до конца текущей недели. Так, 3 августа господин Даванков встречается с жителями Головинского и Левобережного районов, 4 августа — Печатников и Марьино, а 5 августа посетит Бабушкинский район и Бибирево.

Кандидат в мэры от «Справедливой России — За правду», глава столичного отделения партии и депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил “Ъ”, что с июня регулярно несколько раз в неделю проводит встречи с жителями в разных районах Москвы и на сегодняшний день объездил уже полгорода. В публичном доступе графика его встреч нет, но иногда депутат анонсирует их в своих соцсетях. Например, днем 26 июля он в своем Telegram-канале пригласил москвичей на вечернюю встречу в сквере «Перовская слобода» для обсуждения проблем Восточного административного округа. По словам кандидата, местных жителей о планирующейся встрече уведомляют районные партийные отделения. «Мы с моим штабом объедем все московские районы, перед штабом стоит такая задача»,— пообещал господин Гусев.

Кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов регулярно проводит встречи с горожанами, но в соцсетях и в СМИ их не анонсирует, рассказали “Ъ” в его штабе. Объявления о предстоящем мероприятии партийцы расклеивают на информационных стендах во дворах в расчете на то, что их увидят именно местные жители, добавили в штабе.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин, выдвинутый на новый срок «Единой Россией», тоже не анонсирует свои встречи с избирателями. Его пресс-секретарь Гульнара Пенькова не ответила на вопрос “Ъ” о том, проводятся ли такие встречи и где можно ознакомиться с их графиком. Отметим, что действующий мэр активно пользуется своим сайтом и Telegram-каналом, в котором по нескольку раз в день комментирует новости, сообщает о результатах работы и планах столичных властей, а также о городских мероприятиях, в том числе и со своим участием.

Электоральный юрист Роман Смирнов напоминает, что формально встречи с избирателями — это право, а не обязанность кандидата. Местные администрации по закону должны выделять помещения для таких встреч, а избиркомы — провести их жеребьевку между кандидатами, чтобы обеспечить им равный доступ, поясняет эксперт. Однако, по его словам, ничто не мешает кандидатам самостоятельно арендовать помещение для общения с гражданами, предварительно уведомив об этом избирком. Необходимость же проведения таких встреч «вживую» — это уже вопрос стратегии конкретного кандидата, уверен господин Смирнов.

Политолог Алексей Макаркин считает, что реально встречи с избирателями нужны только кандидатам от оппозиции, причем не для конкуренции с Сергеем Собяниным, а для борьбы за второе место. Действующему мэру, по мнению эксперта, нет никакого смысла проводить встречи с жителями в июле и августе, когда большинство москвичей разъехались по дачам. «А остальные борются за второе место, и активность встреч прямо связана с ориентирами кандидата»,— отмечает господин Макаркин. Например, ЛДПР никогда не претендовала на высокие результаты в Москве, а КПРФ традиционно рассчитывает на второе место. Что же касается активности кандидата от «Новых людей», то эта партия хочет таким образом запомниться избирателям, как это было, например, с пробовавшим свои силы в политике бизнесменом Михаилом Прохоровым на президентских выборах-2012, где он в итоге занял третье место, резюмирует эксперт.

Елена Рожкова, Анастасия Корня

Элла Памфилова похвалила одних критиков выборов и поругала других

Контекст

Давление критиков, ставивших западные избирательные практики в пример российским, поспособствовало развитию отечественной выборной системы, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом она заявила, выступая по видеосвязи перед участниками образовательного форума молодых организаторов выборов в Липецкой области.

«Я даже благодарна этим критикам, потому что за все время, что мы с вами трудимся, эти бесконечные придирки, давление, гнет настолько дисциплинировали нас, что наша избирательная система стала самой открытой и прозрачной в мире»,— призналась госпожа Памфилова. Вместе с тем она указала на необходимость «разбивать стереотипы разного рода экспертов», которые пытаются «дискредитировать выборы в России, навязывают нам какие-то шаблоны, что на Западе все прекрасно, а у нас наоборот».

Кроме того, глава Центризбиркома раскритиковала неназванных политиков, выступающих против дистанционного электронного голосования (ДЭГ): «Те политики, которые пытаются по-большевистски запретить дистанционное электронное голосование, не опираются на мнение своих избирателей». Хотя недоверие к ДЭГ могут разделять и те, кто просто «не разобрался в том, что происходит», считает Элла Памфилова. «Система контроля у нас очень мощная,— заверила она.— Мы гарантируем при дистанционном электронном голосовании и соблюдение тайны голосования, и достоверность результата». В то же время председатель Центризбиркома согласилась, что гражданский контроль за ДЭГ имеет свою специфику: «Просто так с улицы прийти — ничего не поймешь. Поэтому мы и привлекаем именно специалистов, которые понимают суть дистанционного электронного голосования, основанного на блокчейне, и знают, каким образом можно это проконтролировать».

Григорий Лейба

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