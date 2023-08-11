Списанный порох сработал как новый

Сергиево-Посадский городской суд Московской области арестовал Сергея Чанкаева, основателя некогда крупной пиротехнической компании «Пиро-Росс», на складе которой в минувшую среду произошел мощный взрыв. ЧП, от которого пострадало более 80 человек, один из которых погиб, а еще несколько числятся пропавшими без вести, по предварительным данным, произошло из-за нарушения требований безопасности со списанным порохом, который использовался в производстве пиротехники. Сам подозреваемый, не признающий своей вины в случившемся, не исключает, что причиной взрыва могла быть диверсия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чанкаев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Сергей Чанкаев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

69-летнего Сергея Чанкаева привезли в Сергиево-Посадский городской суд Московской области ближе к вечеру. Перед этим его весь день допрашивал следователь главного следственного управления СКР по Московской области. Расследование ведется по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшего смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ), а господин Чанкаев является по нему главным подозреваемым.

Ходатайствуя об аресте фигуранта, следователь привел стандартный набор аргументов. В частности, по его мнению, оставшись на свободе, тот может различными способами противодействовать ходу расследования, а также скрыться.

Сам Сергей Чанкаев в ходе судебного заседания своей вины не признал, предположив, что причиной взрыва могла стать диверсия.

Еще до задержания бизнесмен ссылался на своих сотрудников, которые якобы слышали некие подозрительные звуки, напоминающие «прилет» БПЛА. Впрочем, никаких подтверждений атаки украинского дрона следствие не обнаружило.

Как бы то ни было, но доводы Сергея Чанкаева и его защиты о том, что ни мешать следствию, ни скрываться он не станет, суд воспринял скептически, отправив фигуранта в СИЗО на два месяца.

Напомним, что мощный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Сергиевом Посаде, где ОАО «Пиро-Росс» уже много лет арендует один из корпусов, произошел в 10:40 в минувшую среду.

Эпицентр находился в складском помещении площадью 1600 кв. м, где хранились профессиональные салютные установки и заряды к ним, которые компания Сергея Чанкаева производит в том числе и по заказам Минобороны.

Также там находилось около 4 тонн утилизированного дымного оружейного пороха, который компания закупала у арсеналов для выпуска своей продукции. Не исключено, что именно он и сдетонировал.

В рамках расследования назначены взрывотехническая, физико-химическая, баллистическая, взрывотехнологическая экспертизы, которые должны помочь установить причину ЧП.

Взрывом, мощность которого составила не менее сотни килограммов в тротиловом эквиваленте, оказались сильно повреждены цеха завода, две располагающиеся неподалеку школы, колледж и спорткомплекс «Луч», а в 440 квартирах в многоэтажках на улицах Осипенко и Карла Либкнехта, 20 частных домах и местном УМВД оказались выбиты стекла. Сам же склад пиротехники был полностью уничтожен.

В результате ЧП ранения различной степени тяжести получили более 80 человек, один из которых позже скончался в больнице, пятеро находятся в реанимации, а еще восемь числятся пропавшими без вести. На месте взрыва найдены фрагменты человеческих тел, но установить личности погибших будет сложно даже с помощью ДНК-экспертизы.

Отметим, что фирму «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев организовал еще в 1994 году. Начинала она с торговли фейерверками, но в 2000-х сама начала выпускать профессиональные салютные установки и заряды к ним, в том числе и для Минобороны. Вплоть до 2020 года это ОАО регулярно выигрывало тендеры на проведение фейерверков практически на всех праздничных мероприятиях в Москве и Московской области, включая организацию салюта в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В последние годы «Пиро-Росс» начала испытывать серьезные финансовые проблемы, приведшие в итоге в марте 2023 года к банкротству.

Таким образом полномочия гендиректора своей компании Сергей Чанкаев формально сложил еще 1 апреля, и они перешли к конкурсному управляющему Алексею Суворову. Впрочем, это не мешало господину Чанкаеву регулярно приезжать на территорию ЗОМЗ. Был он там и в день ЧП.

Олег Рубникович