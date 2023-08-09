Чем известен Загорский оптико-механический завод

9 августа в подмосковном Сергиевом Посаде произошел взрыв на Загорском оптико-механическом заводе. Согласно источникам «Ъ», взрыв произошел на складе ОАО «Пиро-Росс», арендовавшего одно из помещений предприятия. История завода — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уникальные офтальмологические приборы на заводской выставке в Сергиевом Посаде, 1993 год

Фото: Станислав Панов / Фотохроника ТАСС Уникальные офтальмологические приборы на заводской выставке в Сергиевом Посаде, 1993 год

Фото: Станислав Панов / Фотохроника ТАСС

АО ЗОМЗ (Загорский оптико-механический завод) был основан в 1935 году, занимается разработкой и производством оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке экспортной продукции предприятия — бинокли, монокуляры, охотничьи прицелы, приборы ночного видения и другие изделия. Также выпускает дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности.

Во время Великой Отечественной войны работал для фронта, производил бинокли, перископы разведчика, авиационные, артиллерийские, танковые и морские прицелы. В 1994 году предприятие было акционировано, в 2013 году начался выпуск новой линейки наблюдательных приборов. В том же году «Ростех» передал 52,44% акций предприятия холдингу «Швабе» (также входит в состав «Ростеха»). Изделия завода поставляются в 50 стран мира. Штат — более 700 человек. Гендиректор — Константин Перцев.

Руководство завода сдавало часть площадей в аренду, в том числе ОАО «Пиро-Росс», занимающемуся производством пиротехники. В 2019 году АО ЗОМЗ подало иск о взыскании долга с ОАО «Пиро-Росс» в размере 461 млн руб. В отношении предприятия были заведены дела о невыплате зарплат. В апреле 2023 года компания «Пиро-Росс» признана банкротом.