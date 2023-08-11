Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о начале переговоров с Великобританией по гарантиям безопасности. Ранее такие консультации Украина начала с США.

«После наших американских коллег мы начали с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. Действительно, это страна, которая по ключевой помощи является одним из наших главных стратегических партнеров, которая с первого дня войны, а именно с 24 февраля, стоит плечом к плечу с Украиной»,— сказал господин Ермак в эфире украинского ТВ (цитата по «Русской службе BBC»).

По итогам саммита НАТО в Вильнюсе страны договорились, что с Украиной будут заключены договоры о гарантиях безопасности. В декларации по итогам саммита отмечалось, что страны G7 обязались обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе двусторонних соглашений. К документу присоединились 12 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

3 августа Андрей Ермак сообщил о начале переговоров о предоставлении гарантий безопасности с США. По его мнению, обсуждение с Вашингтоном поможет создать модель договора и для других партнеров.

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Олеся Павленко