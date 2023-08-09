Автомобилистам предложат оплатить «спальное» место

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области от партии «Единая Россия» Никита Коваль предложил внедрить систему платной парковки в ряде населенных пунктов Всеволожского района. Соответствующее обращение он направил губернатору региона Александру Дрозденко. Эксперты полагают, что внедрение такой системы сейчас несвоевременно и решить проблему загруженности дорог не поможет. Власти региона также не высказали поддержку инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единорос Никита Коваль (слева) предлагает внедрить платную парковку в «спутниках» Санкт-Петербурга — в Бугровском, Муринском, Новодевяткинском и Заневском поселении Всеволожского района

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Единорос Никита Коваль (слева) предлагает внедрить платную парковку в «спутниках» Санкт-Петербурга — в Бугровском, Муринском, Новодевяткинском и Заневском поселении Всеволожского района

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Единоросс Никита Коваль предлагает внедрить платную парковку в «спутниках» Санкт-Петербурга — в Бугровском, Муринском, Новодевяткинском и Заневском поселении Всеволожского района. По словам парламентария, отсутствие парковочных мест рядом с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры является «огромной проблемой» для жителей района. Депутат в обращении отмечает, что места заняты машинами жителей «смежного региона».

По мнению господина Коваля, внедрение платной парковки в «спутниках» городов федерального значения «давно является наиболее действенным способом улучшения дорожной ситуации в целом, и простым, эффективным способом борьбы с хаотичной парковкой и загруженностью улично-дорожной сети, в частности». В обращении также говорится, что платная парковка позволит обеспечить «комфортные условия жизни для населения и автомобилистов», создаст «условия для развития велоинфраструктуры, каршеринга, комфортных пешеходных зон» и стимулирует «пользование общественным транспортом».

Председатель областного комитета по транспорту Михаил Присяжнюк заявил, что в правительстве не обсуждают вопрос введения платных парковок, а подобные инициативы не считают необходимыми. По его словам, в Ленобласти необходимо заниматься не введением оплаты стоянки для машин, а развитием улично-дорожной сети. Глава совета депутатов Мурино Дмитрий Кузьмин также рассказал СМИ, что вопрос платной парковки в настоящий момент неактуален.

О том, что внедрение платных парковок не решит проблему загруженных дорог, говорят эксперты и депутаты области. «В Ленобласти платные парковки не нужны — это не разгрузит трафик на выездных трассах. Это спальные районы области. Надо сделать паркинги в районе более доступными, надо рассчитывать нормативы при проектировании домов правильно под парковки. Вот за таким нужно внимательно смотреть и ужесточать наказание за нарушение нормативов»,— отмечает депутат ЗакСа Ленобласти от КПРФ Дмитрий Звонков.

Генеральный директор Ассоциации предприятий дорожного комплекса Юрий Агафонов считает, что предложение депутата несвоевременно. «Прежде чем строить Девяткино и Мурино, надо было построить развязки, наземные пешеходные переходы, а потом уже застраивать жильем. А сейчас получается, что дома построили, люди купили квартиры, им там некомфортно, машины негде парковать, а они решают сейчас ввести платные парковки. На мой взгляд, надо сначала строить доступные развязки, чтобы могли люди выбираться во все стороны. Сейчас проблему трафика это не решит»,— комментирует господин Агафонов.

Главный редактор портала TransportSPb Владислав Булгаков отмечает, что в случае внедрения платных парковок у властей может возникнуть проблема с организацией таких мест для жителей. «В спальных районах Ленобласти полный кошмар с парковкой. Не понимаю, как власти будут решать вопрос с теми, кто прописан в этих районах. Платная парковка регулирует чередование автомобилей на одном месте. А если они введут льготный абонемент, их люди купят, и никакая проблема не решится, она только появится»,— прокомментировал эксперт.

В настоящий момент зон платных парковок в Ленобласти нет. В Петербурге система была впервые введена в 2014 году после реорганизации ГУП «Городской центр автостоянок и гаражей» в «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Пилотная зона платной парковки в центре города, в частности на Невском и Лиговском проспекте, а также на набережной Фонтанки, начала действовать в сентябре 2015 года. После 2020 года в Петербурге начали наращивать их количество: в зону была включена улица Рубинштейна, а также более чем по сто улиц в Центральном, Адмиралтейском и Петроградском районах.

Полина Пучкова, Надежда Ярмула