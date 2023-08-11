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обновлено 20:08

По делу о взрыве на заводе Сергиева Посада арестован техдиректор «Пиро-Росс»

Суд в Сергиевом Посаде арестовал техдиректора пиротехнической компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на территории оптико-механического завода. Об этом сообщает «Интерфакс».

«С восторгом»,— сказал господин Чанкаев в ответ на вопрос о том, как он относится к решению суда. Видео с ним опубликовал Telegram-канал Shot.

На заседании Сергей Чанкаев заявил, что не признает свою вину. По его мнению, взрыв на заводе произошел в результате диверсии. Господин Чанкаев также говорил, что не руководит «Пиро-Росс» полгода.

Из материалов дела, оглашенных на суде, следует, что на территории завода хранилось примерно четыре тонны пороха, переданного с оборонного завода для утилизации.

9 августа утром в Сергиевом Посаде произошел взрыв, эквивалентный по мощности сотне килограммов тротила. Пострадали 80 человек, одна женщина умерла, еще восемь человек числятся пропавшими. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

По данным следствия, причиной взрыва стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — обанкротившимся весной ОАО «Пиро-Росс». С 1994 года компания производила и продавала профессиональные салютные установки и фейерверки, в том числе для Минобороны.

9 августа Сергея Чанкаева допросили по делу о взрыве, 10 августа — задержали в качестве подозреваемого. В рамках расследования прошли обыски в офисе фирмы, были изъяты документы, в том числе должностные инструкции.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Олеся Павленко

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