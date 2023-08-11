Техдиректор «Пиро-Росс» объяснил взрыв на заводе в Сергиевом Посаде диверсией

Технический директор компании «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев сказал, что взрыв на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел в результате диверсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Чанкаев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС Сергей Чанкаев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Такое заявление он сделал в ходе заседания Сергиево-Посадского городского суда по избранию ему меры пресечения. «Нет, виновным себя не считаю. Считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», — заявил он судье, передает агентство «Интерфакс».

Сергей Чанкаев также заявил, что его хотят арестовать, потому что в момент взрыва он «был на месте», приводит его слова Telegram-канал Shot. Он также утверждает, что не руководит «Пиро-Росс» полгода.

9 августа утром в Сергиевом Посаде произошел взрыв, эквивалентный по мощности сотне килограммов тротила. Пострадали 80 человек, из них 15 госпитализированы. Одна женщина умерла в больнице. Еще восемь человек числятся пропавшими.

Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ). По данным следствия, причиной взрыва стало нарушение требований промышленной безопасности одним из арендаторов — обанкротившимся весной ОАО «Пиро-Росс». С 1994 года компания производила и продавала профессиональные салютные установки и фейерверки, в том числе для Минобороны.

Сергея Чанкаева допросили по делу о взрыве 9 августа, 10 августа — задержали в качестве подозреваемого. Также в рамках расследования прошли обыски в офисе фирмы, были изъяты документы, в том числе должностные сотрудники.

Подробнее — в материале «Ъ» «Последний салют наступает».

Олеся Павленко