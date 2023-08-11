Законодательная власть указала судебной

В Екатеринбурге продолжается скандал из-за прекращения уголовного дела хулигана, обругавшего 11-летнего сына участника специальной военной операции (СВО) из-за шапки с буквой Z. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил, что подаст обращение в Верховный суд и администрацию президента (АП) из-за рекомендации повысить судью, принявшую решение по этому делу. По мнению парламентария, женщину и тех руководителей судебной системы Свердловской области, которые «покрывают и продвигают» судью, необходимо «выгонять».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Неустроев

Фото: ГУ МВД по Свердловской области Александр Неустроев

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

О решении обратиться в Верховный суд и АП Александр Хинштейн сообщил сегодня в своем Telegram-канале. Депутат возмутился, что квалификационная коллегия судей Свердловской области рекомендовала судью Ирину Цыбульскую на должность зампреда Ленинского районного суда Екатеринбурга.

«Судья Ирина Цыбульская, которая освободила от наказания подонка, напавшего на сына участника СВО из-за шапки с буквой “Z”, идет на повышение. И это несмотря на то, что Генпрокуратура уже заявила о существенных нарушениях в вынесенном ей решении, которое будет теперь пересмотрено»,— отметил господин Хинштейн. Сейчас он намерен сообщить в вышестоящие ведомства о «недопустимости этого назначения».

По его мнению, таких судей, как Ирина Цыбульская, «надо не повышать, а выгонять». Аналогичное решение, по словам депутата, следует принять и отношении руководителей судебной системы Свердловской области, которые «покрывают и продвигают» судью.

Получить комментарий пресс-службы Ленинского райсуда «Ъ» не удалось — там не отвечали на звонки.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») в отношении 56-летнего Александра Неустроева, обругавшего сына участника спецоперации, в начале июня было прекращено, поскольку мужчина «раскаялся». Его только обязали выплатить судебный штраф в размере 7 тыс. руб.

Однако спустя два месяца, когда о прекращении дела стало известно СМИ, история с оскорблением мальчика вновь вызвала общественный резонанс. На решение Ленинского райсуда отреагировали депутаты Госдумы и городские власти. Александр Хинштейн, в частности, обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой пересмотреть уголовное дело. По его мнению, то, что Александр Неустроев «отделался штрафом», является «плевком в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО».

Накануне Генпрокуратура сообщила, что решение о прекращении уголовного дела будет обжаловано. По сведениям «Ъ», в надзорном ведомстве считают, что Александр Неустроев вину признал «формально», не давая никаких пояснений своим действиям ни на допросе, ни во время суда.

Кроме того, правоохранителям не ясно, каким именно образом екатеринбуржец загладил причиненный мальчику вред.

Из показаний отца ребенка следует, что Александр Неустроев в телефонном разговоре «в достаточно пренебрежительной форме стал предлагать деньги из-за случившегося в формате: "Слышь, тебе пятихатку скинуть на нормальную шапку ребенка?"».

«Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ»,— заявляли в Генпрокуратуре. Александр Неустроев в разговоре с «КП-Екатеринбург» заявил, что новость о пересмотре судебного решения его шокировала. «Я уже и штраф выплатил — это же в моих интересах,— отметил он.— Семья мальчика не настаивала на другом наказании. Я надеялся, что уже все закончилось».

Илья Смирнов, Екатеринбург