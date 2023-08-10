На Z и суда нет

В Екатеринбурге произошел скандал из-за прекращения уголовного дела в отношении мужчины, который обругал 11-летнего сына участника специальной военной операции, носившего шапку с буквой Z. Решение суда было вынесено два месяца назад, однако резонанс получило лишь сейчас, когда о нем стало известно СМИ. Прекращение дела раскритиковали депутаты Госдумы и чиновники. В Генпрокуратуре РФ заявили, что решение по делу будет пересмотрено, поскольку поступок фигуранта «причиняет ущерб интересам» страны, а предложение «скинуть пятихатку» «на нормальную шапку ребенку», сделанное его отцу-участнику спецоперации, цинично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Скандальный инцидент произошел днем 21 апреля около подъезда дома №35 на Волгоградской улице Екатеринбурга. По данным следствия, 56-летний Александр Неустроев грубо, используя нецензурные выражения, оскорблял 11-летнего мальчика за то, что тот носил шапку с символом Z. Кроме того, мужчина пытался схватить ребенка, а также угрожал ему «поместить головной убор в задний проход», однако школьник смог убежать. Конфликт попал на видео, которое вызвало широкий общественный резонанс, когда было опубликовано в СМИ и социальных сетях. Еще большее внимание инцидент привлек, когда стало известно, что отец мальчика участвует в специальной военной операции.

Вскоре екатеринбуржца задержали полиция и бойцы ОМОНа Росгвардии. Изначально в отношении Александра Неустроева возбудили дело за «мелкое хулиганство» (ст. 20.1 КоАП РФ), по которой ему грозило до 15 суток ареста. Однако в день, когда ему должны были избрать наказание, административное дело прекратили из-за возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данной статье ему грозило до пяти лет лишения свободы.

9 июня дело было прекращено в связи с тем, что обвиняемый «раскаялся» в содеянном. Ленинский районный суд назначил ему штраф в размере 7 тыс. руб. Спустя два месяца, 9 августа, об этом стало известно СМИ, что спровоцировало еще один скандал.

Первыми на решение суда отреагировали депутаты Госдумы РФ. Так, руководитель комитета по информационной политике Александр Хинштейн направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать прекращение дела. «Подонок, напавший в Екатеринбурге на пятиклассника из-за шапки с буквой Z, отделался штрафом в 7 тыс. руб. Это просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика»,— заявил депутат.

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов обратился к главе МВД Владимиру Колокольцеву, чтобы тот уточнил, в чем заключалось «деятельное раскаяние» екатеринбуржца. Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская назвала «нападение на ребенка» «преступлением особой общественной опасности», депутат Виталий Милонов предложил отправить Александра Неустроева «разбирать завалы домов в Бахмуте».

Свое мнение высказал и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, назвавший 7 тыс. руб. штрафа «мягким» наказанием. «Несмотря на то, что он публично раскаялся, посещал эту семью, это недопустимая вещь. Ребенок находится под нашим патронажем. Все семьи мобилизованных и добровольцев-контрактников, кто ушли выполнять задачи, они все находятся под патронажем фонда. Это дети героев. К ним должно быть особое отношение»,— подчеркнул глава города.

Днем 10 августа Генпрокуратура РФ сообщила, что решение по делу Александра Неустроева будет пересмотрено. По сведениям «Ъ», проверка, проведенная Главным уголовно-судебным управлением ведомства, установила, что ходатайство следователя и судебное решение о прекращении уголовного дела были признаны «незаконными и необоснованными».

Позиция ведомства основана на том, что в процессе не участвовали потерпевший мальчик и его законный представитель, а суд ограничился поданным следователю заявлением отца ребенка о том, что он не возражает против прекращения уголовного дела.

Также в Генпрокуратуре считают, что Александр Неустроев вину признал «формально», не давая никаких пояснений своим действиям ни на допросе, ни во время суда.

Кроме того, не ясно, каким именно образом мужчина загладил причиненный мальчику вред. Из показаний отца ребенка следует, что Александр Неустроев в телефонном разговоре «в достаточно пренебрежительной форме стал предлагать деньги из-за случившегося в формате: "слышь, тебе пятихатку скинуть на нормальную шапку ребенка?"».

«Совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам РФ»,— подчеркнули в Генпрокуратуре. Кассационное представление должен будет подготовить прокурор Свердловской области.

Илья Смирнов, Екатеринбург