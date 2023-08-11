ЦБ планирует начать публиковать прогноз курса рубля в первом полугодии 2024 года

Банк России планирует начать публиковать прогнозы по курсу рубля в первом полугодии 2024 года. О том, что регулятор подумает над публикацией диапазона ожиданий по обменному курсу рубля в рамках своего среднесрочного прогноза, стало известно в мае. Сейчас ЦБ публикует 24 показателя в составе макроэкономического прогноза, ожидания по курсу рубля он пока не предоставляет.

«Вот эти новые инициативы, они будут реализованы в первом полугодии следующего года. Соответственно, как в части расширения показателей в составе прогноза, так и в части других идей»,— ответил на пресс-конференции заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на вопрос о планах ЦБ публиковать прогноз по курсу рубля (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас регулятор в рамках прогноза публикует такие показатели, как ВВП, инфляция, среднегодовые показатели ключевой ставки и стоимость нефти марки Urals, а также показатели по кредитованию.

Ранее сегодня, 11 августа, курс доллара превышал 99 руб. на Мосбирже, евро торговался выше 109 руб. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, говоря об ослаблении нацвалюты, заявила, что причина этого кроется в изменениях динамики внешней торговли и растущем дефиците бюджета.

О последствиях читайте в публикации «Ъ» «Восемь с внеплановой половиной».

Мария Федотова