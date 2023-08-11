ФСИН начала служебную проверку после видео с запряженным в телегу заключенным

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю проводит служебную проверку в отношении сотрудника, который попал на видео с запряженным в телегу заключенным. Ему грозит увольнение со службы, сообщили в управлении.

«В отношении сотрудника, грубо нарушившего кодекс этики и служебного поведения, проводится служебная проверка по привлечению к строгой дисциплинарной ответственности»,— сказано в сообщении ФСИН. По результатам проверки будет вынесена оценка в отношении руководства исполнительного учреждения.

Накануне Telegram-канал «Погода 25 регион» опубликовал видео, на котором сотрудник ФСИН едет в телеге, которую, предположительно, везет заключенный. Видео записано на переулке Мурзинцева в Уссурийске, рядом с ним находится Лечебно-исправительное учреждение №23, следует из данных карт. Сейчас пост с видео удален, но его успели опубликовать СМИ.

В последние несколько дней в Приморье прошел тайфун. В результате в регионе размыло дороги и несколько рек. Остаются подтопленными несколько населенных пунктов. Известно как минимум о двух погибших: подростков 10 и 12 лет затянуло в трубу потоком воды.

Олеся Павленко