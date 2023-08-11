Из-за паводка в Приморье погибли двое детей

Двое детей 10 и 12 лет погибли близ села Дальзаводское в Приморском крае из-за паводка, сообщает сегодня, 11 августа, «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона. Их затянуло в трубу потоком воды.

Мальчики играли примерно в километре от села, и одного потоком воды, разлившейся в результате паводка, затянуло в водопропускную трубу. Следом в эту трубу попал и его брат, пытавшийся оказать помощь. Тела детей обнаружены, на месте работают правоохранительные органы.

В Хорольском районе Приморья, где произошло несчастье, действует режим ЧС из-за разлива рек. Вода резко поднимается с приходом в регион тайфуна Ханун. Всего режим ЧС введен в шести районах. 24 населенных пункта оказались отрезаны водой.

Эрнест Филипповский, Хабаровск