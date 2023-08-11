VK перебирается в Россию

«ВКонтакте» переезжает с Британских Виргинских островов в Россию. Решение утвердили акционеры и совет директоров компании VK. В марте она одобрила возможность перейти из зарубежной юрисдикции на остров Октябрьский в Калининградской области, где действует гибкий режим налогового и валютного регулирования. Кроме того, VK намерена провести делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи. Глобальные депозитарные расписки будут автоматически конвертированы в обыкновенные акции. Холдинг объяснил это решение тем, что большинство его активов находится в России, а лондонская площадка фактически прекратила торговлю его бумагами в марте прошлого года. На этом фоне акции компании растут более чем на 1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Что даст VK такой перевод? На эти вопросы “Ъ FM” ответил партнер юридической группы GRM Сергей Новиков: «Специальный административный район — остров Октябрьский в Калининграде — дает два жирных плюса для деятельности компании. Во-первых, это существенные имиджевые составляющие. Не совсем понятно, почему организации, ориентированные в основном на внутрироссийские потребности и удовлетворяющие именно их, а также потребности резидентов дружественных стран в IT-продуктах, до сих пор находятся под недружественной юрисдикцией.

Второй жирный плюс переноса юрисдикции в статусе международной компании ПАО в существенных административных послаблениях — начиная с запрета на проведение налоговых проверок и заканчивая освобождением прибыли от налогообложения.

Что касается ценности перевода торгов на Московскую биржу, то это придаст определенную дополнительную ликвидность компании, но каких-то существенных выгод у инвесторов от данного переноса не будет, поскольку "ВКонтакте" не ориентируется на выплату дивидендов. На первый взгляд никакие подводные камни компанию в связи с ее решением о смене юрисдикции не ожидают. Если они возникнут, думаю, их спокойно разрешат».

Согласно отчетности VK по итогам первого полугодия, выручка компании выросла на 36%, до 57 млрд руб. При этом чистый убыток за второй квартал составил более 6,5 млрд руб. Успех после смены юрисдикции и интерес со стороны инвесторов будет зависеть от того, как VK разместит свои акции на Мосбирже, считает гендиректор управляющей компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев:

«Недавние разочаровывающие результаты надо переосмыслить, понять, как будет развиваться бизнес, за счет чего расширяться.

Понятно, что VK перехватила нишу у иностранных соцсетей, но этого недостаточно.

Необходимо, чтобы площадка стала и популярным видеохостингом, обогнав по популярности YouTube и многие другие сервисы, которые могут давать соцсети и которые пока здесь не до конца реализованы. Посмотрим, какой нужен будет CAPEX, капитальные затраты для расширения этого бизнеса. И после всего этого анализа можно будет покупать. Но дождемся все-таки редомициляции, потому что мы не знаем, станут ли новые акции размещаться, как будет происходить замена GDR».

Глава VK Владимир Кириенко в прошлом году сообщал, что холдинг разрабатывает новую долгосрочную стратегию с учетом внешних ограничений. Тогда же топ-менеджер попал под санкции США и Великобритании.

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Владимир Расулов