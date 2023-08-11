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Коммерсантъ FM
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VK одобрила редомициляцию в России из Британии и первичный листинг на Мосбирже

Акционеры и совет директоров VK одобрили решение о прекращении деятельности структуры VK Company Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах, и создании юрлица в Калининградской области, указано в сообщении компании. VK также намерена провести делистинг расписок и облигаций с Лондонской фондовой биржи (LSE) и первичный листинг акций на Мосбирже.

Новое юрлицо VK будет основано в специальном административном районе на острове Октябрьский и примет форму международной компании (МКПАО). Членами совета директоров МКПАО «ВК» будут текущие члены совета директоров VK Company Limited. Последним днем листинга расписок и облигаций VK на LSE, как ожидают в компании, будет 11 сентября. Детальные планы первичного листинга на Мосбирже не приводятся.

О планах провести редомициляцию VK объявляла в феврале 2023 года. Компания, которая после военной операции России на Украине продала международное игровое подразделение My.Games, связывала свой план с тем, что подавляющее большинство активов приносит выручку в России. LSE, как и другие иностранные биржи, останавливала торги акциями российских компаний вследствие боевых действий на Украине. При этом такие технологические компании, как Ozon, HeadHunter и «Яндекс», обжаловали принудительный делистинг своих акций с NASDAQ; последний в июне добился отмены решения биржи.

О финансовых показателях российской компании — в материале «Ъ» «VK получила убыток».

Юрий Литвиненко

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