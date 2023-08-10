VK получила убыток

Чистый убыток VK за второй квартал составил 6,8 млрд руб. против прибыли годом ранее, следует из финансовой отчетности. Выручка при этом выросла на треть, до почти 30 млрд руб. в основном за счет рекламы. Долговая нагрузка VK выросла за полгода на 48 млрд руб., и группе, полагают эксперты, стоит готовиться к рефинансированию кредитов. Они отмечают, что основная причина убытков VK — в затратах на развитие, а восстановить прибыль позволит «фактически монопольный» статус в ряде «опорных сегментов». Инвесторов результаты VK не смутили, но ряд аналитиков считают рост котировок в ответ на текущую отчетность необоснованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с отчетностью VK по МСФО за второй квартал и первые шесть месяцев. Компания сообщила о чистом убытке за квартал в размере 6,8 млрд руб. против прибыли 1,4 млрд руб. во втором квартале 2022 года.

Квартальная выручка VK, однако, выросла на 33,5%, до 29,9 млрд руб. Группа называет основным источником дополнительных доходов продажи онлайн-рекламы, увеличившиеся на 40,1%, до 18,7 млрд руб. Однако выручка соцсетей VK за квартал тоже увеличилась — на 36,7%, до 23,5 млрд руб. Аудитория «ВКонтакте» составила 85 млн активных пользователей в месяц (годом ранее — 75,7 млн; у «Одноклассников» — 36 млн против 37 млн годом ранее). Скорректированный показатель EBITDA сегмента сократился на 2,5 млрд руб. год к году, до 3,4 млрд руб.: VK объясняет это ростом затрат на персонал и маркетинг.

Растут доходы и в других сегментах: образовательных сервисах (объединяет Skillbox, Geekbrains и «Сферум», на 36,7%, до 3,6 млрд руб.), технологий для бизнеса — на 68,9%, до 1,9 млрд руб. Исключением стали новые бизнес-направления, к которым, в частности, относятся RuStore и VK Play, а также умные колонки «VK Капсула». Выручка сегмента сократилась на 8%, до 1,1 млрд руб.

Сумма непогашенных кредитов и облигаций VK на 30 июня составила 172,7 млрд руб. (рост на 48,2 млрд руб. по сравнению с показателем на конец 2022 года), из них 85,9 млрд руб. (рост на 4,5 млрд руб.) приходятся на кредит по плавающей ставке со сроком погашения в 2024–2029 годах.

VK в отчетности предупредила о скорой переклассификации большинства обязательств в краткосрочные, и, как говорит инвестконсультант «Финам» Тимур Нигматуллин, речь идет именно об этом кредите: «Как правило, подобные параметры говорят о кредитной линии. Компания должна готовиться к рефинансированию или погашению долга для поддержания долгосрочной ликвидности».

В то же время эксперт подчеркивает, что после того, как голландская Prosus передала VK принадлежавший ей пакет акций, группа «фактически стала госкомпанией, то есть для нее кредитная нагрузка и финансовые показатели — это уже факторы второго порядка». «По общепринятой практике кредитный рейтинг VK должен соответствовать суверенному. Таким образом, кредитное качество очень высокое»,— добавляет господин Нигматуллин.

Отрицательные финансовые результаты в основном связаны не с ростом долговой нагрузки, а с увеличением операционных расходов почти на 14 млрд руб. за первые шесть месяцев в годовом измерении, уточняет главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

Она связывает ситуацию с масштабированием компании: «IT-агломерация VK находится в стадии бурного развития». Чтобы улучшить финансовую ситуацию, компании придется увеличить пул операционных доходов: «Впрочем, это подразумевается, тем более что VK постепенно становится монополистом в ряде опорных сегментов».

Аналитики «Ренессанс Капитала» отметили, что VK еще не получила средства от совершенной в 2022 году продажи My.Games и доли, ранее принадлежавшей Prosus, и не предоставила обновления, касающиеся этих сделок: «Мы ожидаем значительного ухудшения консенсус-прогнозов после публикации сегодняшних результатов. Учитывая мягкие финансовые тренды, мы полагаем, что рост цены акций с начала года не оправдан». Цена депозитарных расписок VK на Мосбирже к 12:32 снизилась на 2,02% к цене закрытия прошлого дня, до 766,2 руб.

Руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин отметил, что VK еще не получила средства от совершенной в 2022 году продажи My.Games и доли, ранее принадлежавшей Prosus, и не предоставила обновления, касающиеся этих сделок: «Мы ожидаем значительного ухудшения консенсус-прогнозов после публикации сегодняшних результатов. Учитывая мягкие финансовые тренды, мы полагаем, что рост цены акций с начала года не оправдан». Цена депозитарных расписок VK на Мосбирже к 12:32 снизилась на 2,02% к цене закрытия прошлого дня, до 766,2 руб.

Юрий Литвиненко