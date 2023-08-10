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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:40

VK получила убыток

У группы растут долги и доходы

Чистый убыток VK за второй квартал составил 6,8 млрд руб. против прибыли годом ранее, следует из финансовой отчетности. Выручка при этом выросла на треть, до почти 30 млрд руб. в основном за счет рекламы. Долговая нагрузка VK выросла за полгода на 48 млрд руб., и группе, полагают эксперты, стоит готовиться к рефинансированию кредитов. Они отмечают, что основная причина убытков VK — в затратах на развитие, а восстановить прибыль позволит «фактически монопольный» статус в ряде «опорных сегментов». Инвесторов результаты VK не смутили, но ряд аналитиков считают рост котировок в ответ на текущую отчетность необоснованным.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с отчетностью VK по МСФО за второй квартал и первые шесть месяцев. Компания сообщила о чистом убытке за квартал в размере 6,8 млрд руб. против прибыли 1,4 млрд руб. во втором квартале 2022 года.

Квартальная выручка VK, однако, выросла на 33,5%, до 29,9 млрд руб. Группа называет основным источником дополнительных доходов продажи онлайн-рекламы, увеличившиеся на 40,1%, до 18,7 млрд руб. Однако выручка соцсетей VK за квартал тоже увеличилась — на 36,7%, до 23,5 млрд руб. Аудитория «ВКонтакте» составила 85 млн активных пользователей в месяц (годом ранее — 75,7 млн; у «Одноклассников» — 36 млн против 37 млн годом ранее). Скорректированный показатель EBITDA сегмента сократился на 2,5 млрд руб. год к году, до 3,4 млрд руб.: VK объясняет это ростом затрат на персонал и маркетинг.

Растут доходы и в других сегментах: образовательных сервисах (объединяет Skillbox, Geekbrains и «Сферум», на 36,7%, до 3,6 млрд руб.), технологий для бизнеса — на 68,9%, до 1,9 млрд руб. Исключением стали новые бизнес-направления, к которым, в частности, относятся RuStore и VK Play, а также умные колонки «VK Капсула». Выручка сегмента сократилась на 8%, до 1,1 млрд руб.

Сумма непогашенных кредитов и облигаций VK на 30 июня составила 172,7 млрд руб. (рост на 48,2 млрд руб. по сравнению с показателем на конец 2022 года), из них 85,9 млрд руб. (рост на 4,5 млрд руб.) приходятся на кредит по плавающей ставке со сроком погашения в 2024–2029 годах.

VK в отчетности предупредила о скорой переклассификации большинства обязательств в краткосрочные, и, как говорит инвестконсультант «Финам» Тимур Нигматуллин, речь идет именно об этом кредите: «Как правило, подобные параметры говорят о кредитной линии. Компания должна готовиться к рефинансированию или погашению долга для поддержания долгосрочной ликвидности».

В то же время эксперт подчеркивает, что после того, как голландская Prosus передала VK принадлежавший ей пакет акций, группа «фактически стала госкомпанией, то есть для нее кредитная нагрузка и финансовые показатели — это уже факторы второго порядка». «По общепринятой практике кредитный рейтинг VK должен соответствовать суверенному. Таким образом, кредитное качество очень высокое»,— добавляет господин Нигматуллин.

Отрицательные финансовые результаты в основном связаны не с ростом долговой нагрузки, а с увеличением операционных расходов почти на 14 млрд руб. за первые шесть месяцев в годовом измерении, уточняет главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян.

Она связывает ситуацию с масштабированием компании: «IT-агломерация VK находится в стадии бурного развития». Чтобы улучшить финансовую ситуацию, компании придется увеличить пул операционных доходов: «Впрочем, это подразумевается, тем более что VK постепенно становится монополистом в ряде опорных сегментов».

VK отчиталась о росте квартальной выручки почти на 40%

Аналитики «Ренессанс Капитала» отметили, что VK еще не получила средства от совершенной в 2022 году продажи My.Games и доли, ранее принадлежавшей Prosus, и не предоставила обновления, касающиеся этих сделок: «Мы ожидаем значительного ухудшения консенсус-прогнозов после публикации сегодняшних результатов. Учитывая мягкие финансовые тренды, мы полагаем, что рост цены акций с начала года не оправдан». Цена депозитарных расписок VK на Мосбирже к 12:32 снизилась на 2,02% к цене закрытия прошлого дня, до 766,2 руб.

Руководитель отдела аналитики потребительского и ТМТ секторов «Ренессанс Капитала» Кирилл Панарин отметил, что VK еще не получила средства от совершенной в 2022 году продажи My.Games и доли, ранее принадлежавшей Prosus, и не предоставила обновления, касающиеся этих сделок: «Мы ожидаем значительного ухудшения консенсус-прогнозов после публикации сегодняшних результатов. Учитывая мягкие финансовые тренды, мы полагаем, что рост цены акций с начала года не оправдан». Цена депозитарных расписок VK на Мосбирже к 12:32 снизилась на 2,02% к цене закрытия прошлого дня, до 766,2 руб.

Юрий Литвиненко

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