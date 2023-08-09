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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: рубль попал в тройку худших валют «развивающихся» рынков

В 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Таким образом, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо, пишет Bloomberg.

7 августа курс доллара преодолел отметку в 97 руб. впервые с марта 2023 года. Сегодня, 9 августа, российская валюта ослабела еще сильнее. Курс евро на Московской бирже превышал отметку 107 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Доллар рос до 97,2 руб.

Несмотря на то, что эталонная марка нефти Brent с июня стала дороже на $10, а российская Urals преодолела потолок цен в $60 за баррель, который установил Запад, с начала лета, рубль ослабел уже на 20%.

Подробнее о том, когда стабилизируется курс национальной валюты,— в материале «Ъ FM» «Падению рубля обозначили границы».

Милена Костерева

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