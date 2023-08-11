Курс евро на Мосбирже превышал 108 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с марта 2022 года превышал отметку 108 руб. По состоянию на 10:55 евро растет на 0,11%, до 107,68 руб.

В ходе торгов доллар вырос на 0,43%, до 97,87 руб. Курс юаня поднялся на 0,17%, до 13,48 руб. Индекс Мосбиржи вырос на 0,24%, до 3156,79 пункта. Индекс РТС опустился на 0,36%, до 1014,1 пункта.

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По информации Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

Подробнее о том, когда стабилизируется курс национальной валюты,— в материале «Ъ FM» «Падению рубля обозначили границы».