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Коммерсантъ FM
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СМИ: бренд Credit Suisse, скорее всего, будет ликвидирован

Руководители UBS приняли принципиальное решение о полном поглощении банка Credit Suisse, которое предполагает ликвидацию бренда последнего, сообщает NZZ am Sonntag.

UBS объявил о покупке Credit Suisse за $2 млрд в марте нынешнего года. 12 июня UBS завершил поглощение своего конкурента. Сообщалось, что UBS Group будет управлять двумя материнскими банками — UBS AG и Credit Suisse AG. Каждое учреждение сохранит дочерние компании и филиалы, а также продолжит обслуживать своих клиентов и работать с контрагентами. А объединенная компания будет работать как консолидированная банковская группа.

Еще в апреле сообщалось, что UBS после слияния с Credit Suisse собирается сократить до 30% сотрудников. После слияния общий штат банка составляет 120 тыс. человек, так что он может сократить более 35 тыс. сотрудников. По данным источников, это в первую очередь отражает стремление UBS поглотить швейцарский бизнес Credit Suisse и сократить издержки. В частности, сокращения должны затронуть такие подразделения Credit Suisse, как розничный и инвестиционный банкинг.

Власти Швейцарии, которые и выступили в марте инициаторами слияния двух крупнейших банков страны, критикуют решение руководства UBS, желая сохранить десятки тысяч рабочих мест и напоминая, что сделка состоялась только благодаря финансовой поддержке государства на миллиарды франков. Однако по условиям сделки руководство UBS имеет право распоряжаться выкупленным банком так, как сочтет нужным. И несмотря на критику от властей Швейцарии и несогласие некоторых членов правления, большинство руководителей UBS Group пришли к решению, что все клиенты компании будут обслуживаться под единым брендом, пишет NZZ.

Кирилл Сарханянц

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