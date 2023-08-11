Центр Нижнего Тагила перероют 11 и 12 августа из-за празднования Дня города

Из-за праздничных мероприятий в честь 301-летия Нижнего Тагила перекроют несколько участков города. Как сообщили в группе «ВКонтакте» Нижнетагильского МУ МВД, ограничения будут действовать 11 и 12 августа.
С 17:00 в пятницу, 11 августа, машины не смогут проехать на следующих участках города:
- ул. Первомайская от проспекта Ленина до ул. Горошникова;
- ул. Пархоменко от проспекта Ленина до ул. Горошникова;
- ул. Горошникова от проспекта Мира до ул. Уральская;
- по проспекту Строителей на участке от здания администрации города до проспекта Ленина, 31.
С 12:00 в субботу, 12 августа, нельзя будет проехать по:
- ул. Огаркова от проспекта Ленина до ул. Уральской;
- ул. Красноармейскую от проспекта Ленина до ул. Горошникова;
- ул. Первомайскую от проспекта Ленина до ул. Горошникова;
- ул. Пархоменко от проспекта Ленина до ул. Горошникова;
- ул. Уральская от дома № 1 по проспекту Ленина до ул. Красноармейская;
- ул. Горошникова от проспекта Мира до ул. Уральская;
- проспект Строителей, от дома № 1А по проспекту Строителей до проспекта Ленина, 31.
Напомним, 12 августа на концертной площадке за КДК «Современник» с 22:00 до 23:00 выступит Олег Газманов. Он исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие. Кроме того, в промежутке с 23:00 до 00:00 на акватории городского пруда состоится праздничный салют.