Центр Нижнего Тагила перероют 11 и 12 августа из-за празднования Дня города

Из-за праздничных мероприятий в честь 301-летия Нижнего Тагила перекроют несколько участков города. Как сообщили в группе «ВКонтакте» Нижнетагильского МУ МВД, ограничения будут действовать 11 и 12 августа.

С 17:00 в пятницу, 11 августа, машины не смогут проехать на следующих участках города:

ул. Первомайская от проспекта Ленина до ул. Горошникова;

ул. Пархоменко от проспекта Ленина до ул. Горошникова;

ул. Горошникова от проспекта Мира до ул. Уральская;

по проспекту Строителей на участке от здания администрации города до проспекта Ленина, 31.

С 12:00 в субботу, 12 августа, нельзя будет проехать по:

ул. Огаркова от проспекта Ленина до ул. Уральской;

ул. Красноармейскую от проспекта Ленина до ул. Горошникова;

ул. Первомайскую от проспекта Ленина до ул. Горошникова;

ул. Пархоменко от проспекта Ленина до ул. Горошникова;

ул. Уральская от дома № 1 по проспекту Ленина до ул. Красноармейская;

ул. Горошникова от проспекта Мира до ул. Уральская;

проспект Строителей, от дома № 1А по проспекту Строителей до проспекта Ленина, 31.

Напомним, 12 августа на концертной площадке за КДК «Современник» с 22:00 до 23:00 выступит Олег Газманов. Он исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие. Кроме того, в промежутке с 23:00 до 00:00 на акватории городского пруда состоится праздничный салют.

Полина Хабарова

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