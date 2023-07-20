Стоимость салюта на Дне города в Нижнем Тагиле составит почти 3 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Дне города 12 августа состоится праздничный салют, информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. Стоимость составит 2,9 млн руб. за десятиминутное шоу.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Как указано в документации, салют пройдет на акватории нижнетагильского пруда в промежутке с 23:00 до 00:00. Всего в фейерверке будет задействовано 1,2 тыс. пиротехнических изделий. Договор на оказание услуги заключат без торгов с тагильской компанией «Триада».
Напомним, на Дне города выступит Олег Газманов. Концерт пройдет с 22:00 до 23:00 на площадке за КДК «Современник». Господин Газманов исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие.