Стоимость салюта на Дне города в Нижнем Тагиле составит почти 3 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) на Дне города 12 августа состоится праздничный салют, информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. Стоимость составит 2,9 млн руб. за десятиминутное шоу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как указано в документации, салют пройдет на акватории нижнетагильского пруда в промежутке с 23:00 до 00:00. Всего в фейерверке будет задействовано 1,2 тыс. пиротехнических изделий. Договор на оказание услуги заключат без торгов с тагильской компанией «Триада».

Напомним, на Дне города выступит Олег Газманов. Концерт пройдет с 22:00 до 23:00 на площадке за КДК «Современник». Господин Газманов исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие.

Полина Хабарова

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