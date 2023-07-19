На Дне города в Нижнем Тагиле 12 августа выступит Олег Газманов, стоимость выступления составит почти 9,2 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) выступит певец Олег Газманов, информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. Стоимость выступления артиста составит почти 9,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ

По данным сайта Госзакупок, Олег Газманов выступит с 22:00 до 23:00 на концертной площадке за КДК «Современник». Господин Газманов исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие. Договор на оказание услуги заключат без торгов с тагильской компанией «Парад».

Напомним, в прошлом году 12 августа в Нижнем Тагиле состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Ее установили на Привокзальной площади, которую городские власти переименовали в площадь Трудовой доблести. Стела с пилонами обошлась городу в 59,9 млн руб. Ее высота составила 1722 см — в честь года основания Нижнего Тагила.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте