На Дне города в Нижнем Тагиле 12 августа выступит Олег Газманов, стоимость выступления составит почти 9,2 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) выступит певец Олег Газманов, информация об этом опубликована на сайте Госзакупок. Стоимость выступления артиста составит почти 9,2 млн руб.
Фото: Евгения Демина, Коммерсантъ
По данным сайта Госзакупок, Олег Газманов выступит с 22:00 до 23:00 на концертной площадке за КДК «Современник». Господин Газманов исполнит песни «Вперед, Россия!», «Офицеры», «Морячка», «Балтийский берег», «Эскандрон» и другие. Договор на оказание услуги заключат без торгов с тагильской компанией «Парад».
Напомним, в прошлом году 12 августа в Нижнем Тагиле состоялось открытие стелы «Город трудовой доблести». Ее установили на Привокзальной площади, которую городские власти переименовали в площадь Трудовой доблести. Стела с пилонами обошлась городу в 59,9 млн руб. Ее высота составила 1722 см — в честь года основания Нижнего Тагила.