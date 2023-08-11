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Группе ПИК сняли запрет, мешающий снести мукомольный завод

По жалобе ООО СЗ «Спектр» (входит в группу ПИК) арбитражный суд отменил все обеспечительные меры, которые продлевались с мая 2018 года и запрещали застройщику демонтировать чужое оборудование бывшего Горьковского мукомольного завода. Как сообщал «Ъ-Привольже», девелопер приобрел компанию «Спектр» вместе с принадлежащими ей корпусами и элеваторами простаивающего ГМЗ. ПИК намерен снести завод и застроить 7 га территории в Канавинском районе высотками жилого комплекса «Мукомольный». Этим планам долго противились бывшие арендаторы, ООО ГМЗ, которому принадлежит импортное мукомольное оборудование завода и его энергетика.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Истребовав это имущество из незаконного владения застройщика, суды запрещали его демонтаж, считая, что он может привести к безвозратному уничтожению производственных линий. Однако недавно арбитражный суд снял запрет, решив, что ООО ГМЗ долгое время не вывозило свое имущество, более полутора лет не предпринимая каких-либо попыток для исполнения судебного решения, утратив к этому интерес. «ООО СЗ “Спектр” в любое время было готово обеспечить возможность ООО “Горьковский мукомольный завод” для вывоза его имущества и предлагало для этого различные варианты», – указал судья Роман Олисов в определении об отмене обеспечительных мер.

В ООО ГМЗ пообещали обжаловать это решение, отметив, что еще в 2021 году предлагали «Спектру» совместно проработать проект демонтажа с его утверждением в Ростехнадзоре. «Дело в том, что более 90% нашего оборудования относится к опасным производственным объектам. Демонтировать его нужно бережно и грамотно, но застройщику это не интересно», – отметили в ГМЗ, добавив, что ждут извещения от строительной компании.

Иван Сергеев

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