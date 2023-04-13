Мукомольный завод двигают к сносу

Группа ПИК на уровне губернатора и Минстроя РФ лоббирует решение проблем своих проектов в Нижегородской области. Больше года крупный девелопер не может приступить в Нижнем Новгороде к строительству ЖК «Мукомольный» на месте бывшего мукомольного завода из-за чужого оборудования и ареста земельного участка. Региональные власти намерены решить вопрос с регистрацией земли в областную собственность, чтобы затем передать 7 га в собственность ПИКу для реализации проекта. В свою очередь в правительстве настаивают, чтобы ПИК при строительстве крупного ЖК «Савин парк» в Кстовском районе взял на себя затраты по созданию детсада, школы и другой социальной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительство ЖК на месте мукомольного завода затягивается из-за старого оборудования

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Строительство ЖК на месте мукомольного завода затягивается из-за старого оборудования

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Приволжье», группа ПИК была единственным застройщиком, чьи представители в конце марта участвовали в рабочей встрече губернатора Глеба Никитина и замминистра строительства РФ Никиты Стасишина, посвященной развитию жилищного строительства в Нижегородской области. Гендиректор ПАО ПИК СЗ Иван Поландов на совещании заявил о проблеме со строительством ЖК «Мукомольный» на месте Горьковского мукомольного завода.

Комплекс зданий завода группа выкупила в 2021 году у чешской PPF Group. Больше года ПИК не может исполнить решение суда, который обязал компанию вернуть мукомольное оборудование выселенному чехами арендатору ООО «Горьковский мукомольный завод» (ГМЗ).

Этот спор начался еще при прежних владельцах, и чешский инвестор в итоге продал проблемный объект ПИКу вместе с претензиями мукомолов.

Они истребовали из владения девелопера свое имущество: мельничный комплекс Buhler, линию фасовки и упаковки, элеваторные сепараторы и транспортеры, а также энергооборудование заводской котельной, от которой запитаны три жилых дома, гостиница и офис Пенсионного фонда Канавинского района. На запрос «Ъ-Приволжье», почему компания не может демонтировать оборудование и вернуть его владельцу, в группе ПИК не ответили.

Снести корпуса приобретенного завода застройщик не может, пока не отдаст чужое оборудование в целости и сохранности. Представители ГМЗ подтвердили, что вопрос с ПИКом не решается — опасные производственные объекты надо аккуратно демонтировать с привлечением экспертов Ростехнадзора, но девелопер последние полгода на контакт не выходит. На прошлой неделе юристы ПИКа подали в арбитражный суд очередное ходатайство о снятии обеспечительных мер о запрете сноса завода — ранее компании в этом отказывали. Однако губернатора, по словам источников «Ъ-Приволжье» в областном правительстве, руководство застройщика просило помочь решить земельный вопрос.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», из-за наличия на территории завода бомбоубежища Росимущество оспорило приватизацию 7 га под предприятием — за продажу земли был осужден бывший министр госимущества Александр Макаров. По его уголовному делу на участок под мукомольным заводом был наложен арест, который до сих пор не снят.

По словам собеседников «Ъ-Приволжье» в кремле, уже есть решение о передаче земельного участка из федеральной собственности в региональную, но реализовать его мешает старый арест.

Поэтому органы власти должны решить вопрос с его снятием, оформлением и межеванием территории, чтобы затем передать в собственность ПИКу как владельцу зданий — девелопера интересует земля под застройку, а не завод под снос. При этом застройщик при подготовке документации будет обязан разработать проект сохранения исторического объекта — мельницы купцов Башкировых, напомнили чиновники. По их словам, на встрече у губернатора руководство ПИКа также просило предоставить под застройку новые земельные участки, предложив несколько желаемых вариантов. Застройщику порекомендовали участвовать в будущих аукционах по комплексному развитию территорий, например присмотреться к площадке на улице Самочкина, где предстоит большой объем расселения старого фонда.

Кроме того, обсуждался и крупный девелоперский проект группы ПИК в Кстовском районе — строящийся ЖК «Савин парк», в котором застройщик анонсировал возведение 36 многоквартирных жилых домов. По словам собеседников «Ъ-Приволжье», региональные власти рассчитывают, что застройщик возьмет на себя вопрос с созданием детского сада, а также организацией помещений для пункта МВД и отделения врачей общей практики. Также прорабатывается вопрос об участии девелопера в концессионном проекте по строительству школы в «Савин парке».

В группе ПИК не ответили на запрос «Ъ-Приволжье».

Роман Кряжев