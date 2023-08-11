В выходные с Финляндского вокзала назначат дополнительные электрички

В предстоящие выходные, 12 и 13 августа, на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги с связи с увеличенным пассажиропотоком назначаются дополнительные электропоезда. Об этом сообщили в Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

В частности, поезд № 6053 отправится с Финляндского вокзала в Белоостров через Сестрорецк в 10:15, а поезд № 6054 по тому же направлению через Парголово в 12:05.

В Зеленогорск с Финляндского вокзала можно будет выехать на поезде № 6657 в 16:32, в обратном направлении — в 17:55.

Кроме этого, назначены поезда № 6597 Финляндский вокзал — Васкелово (12:03) и № 6598 Васкелово 13:00 — Финляндский вокзал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что маршрут «Ласточки» из Петербурга в Хелюлю продлят на один день 19 августа.

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