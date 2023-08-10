Маршрут «Ласточки» из Петербурга в Хелюлю продлят на один день

Проведение семейного фестиваля в Карельском зоопарке удлинит маршрут поезда «Ласточка» Санкт-Петербург – Хелюля 19 августа до станции Янисъярви. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Для удобства желающих посетить фестиваль «Ласточка» отправится из города в 06:15 и прибудет в Янисъярви в 11:55. В обратную сторону отправление назначено в 17:15, — прибытие в Петербург — в 22:43.

Поезд сделает остановки в Выборге, Каменногорске, Хийтоле, Элисенвааре, Яккиме, Сортавале (вокзал), а также в остановочных пунктах Сортавала-Центр и Черные Камни.

Стоимость проезда от Петербурга до Хелюли составляет 1288 рублей.