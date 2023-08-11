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Коммерсантъ FM
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Депутат Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России с 40 до 36 часов

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю в России с 40 до 36 часов. По словам парламентария, соответствующий законопроект она собирается внести в ГД после завершения военной операции на Украине.

Светлана Бессараб

Светлана Бессараб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Светлана Бессараб

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной, многие люди выгорают, работая в режиме 40-часовой недели»,— сообщила депутат в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий полагает, что добиться 36-часовой недели можно за счет сокращения рабочего дня в пятницу или же общего уменьшения рабочих часов в день. Госпожа Бессараб отметила, что ранее российские профсоюзы поддержали идею уменьшить трудовую неделю, но только при условии, что зарплата у специалистов останется прежней.

Согласно данным рекрутингового портала SuperJob, к октябрю 2022 года на сокращенную рабочую неделю перешел 1% российских компаний. Еще 2% организаций вернулись в обычный график после эксперимента.

О том, как топ-менеджеры относятся инициативе о сокращении рабочего времени,— в материале «Ъ FM».

Александр Кислов

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