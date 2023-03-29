Российские профсоюзы поддержали идею уменьшить трудовую неделю, но только при условии, что зарплата у специалистов останется прежней. 28 марта депутат Госдумы Светлана Бессарабова предложила сократить рабочую семидневку с 40 до 36 часов. По ее словам, график с понедельника по четверг можно оставить прежним, а пятницу сделать коротким днем. По мнению парламентария, инициатива не должна вызвать вопросов у работодателей, потому что многие и так в конце пятидневки отпускают подчиненных после обеда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” пообщался с топ-менеджерами российских компаний и выяснил, как они относятся к идее властей:

Алексей Смирнов, глава совета директоров IT-компании «Базальт СПО»: «Неожиданно. С одной стороны, говорится о нехватке рабочих рук, а, с другой, о сокращении рабочей недели. Соответственно, человек трудится меньше, а зарплату получает ту же. Если бизнес не очень рентабельный, не исключено, что рабочих мест станет меньше. Откуда предприниматель будет брать деньги, если он сокращает рабочее время на 10%?» Максим Третьяков, генеральный директор завода «Элкат»: «Для реального производства, где все завязано на агрегатах, на автоматизации, это требует либо более высокого уровня роботизации, либо расширения штата. Завод должен работать пять дней в неделю по 24 часа в сутки. Сейчас мне хватает четырех бригад. В случае сокращения рабочей недели до четырех дней, придется нанимать больше сотрудников или оплачивать сверхурочные. Получается дополнительная нагрузка на зарплатный фонд, потому что либо прибыль снизится, либо выпуск вообще станет нерентабельным. Как работодатель я не в восторге». Дмитрий Орлов, зампредседателя правления Фора-банка: «Идея очень привлекательная с точки зрения work-life balance, то есть она дает возможность сотрудникам больше времени посвящать своим увлечениям, семье, близким, домашним. С другой стороны, если мы говорим о том, что у каждого есть периоды активности реальной работы и непродуктивные часы. Скорее всего, сокращение с 40 до 36 часов наверняка не пройдет лишь за счет непродуктивного времени, а пропорционально».

Согласно недавнему исследованию сервиса «Зарплата.ру», каждый третий россиянин тратит в среднем два часа рабочего времени на личные дела. Чаще всего сотрудники отвлекаются на чтение новостей, переписку в мессенджерах, общение по телефону и перекуры. Четверть респондентов уделяют подобным занятиям около часа. Дисциплинированно ведет себя, то есть расходует менее 60 рабочих минут на личные нужны, лишь каждый десятый трудоустроенный.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Хорушевский