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Коммерсантъ FM
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«Профи»: 78% россиян высказались против сокращения рабочего времени

В выходные дни в России работает 89% специалистов, следует из опроса сервиса «Профи», с которым ознакомился «Ъ». Свои переработки 44% респондентов объяснили желанием увеличить доход. 78,1% россиян не хотели бы работать меньше, чем сейчас.

Из материалов исследования следует, что за сокращение длительности рабочего дня при сохранении дохода высказалось 18,4% опрошенных граждан. Увеличить продолжительность работы хочет 62,3% опрошенных граждан. Однако графиком работы довольно только 15,8%. В нерабочие дни отдыхает только 4,7% специалистов. Больше всего в выходные дни работают специалисты по ремонту автомобилей — 82%.

В качестве причины для переработки 44% респондентов назвали стремление к увеличению дохода. Еще 36% специалистов работают сверх нормы из-за ответственности перед клиентами. 12,9% россиян ответили, что им просто нравится много работать.

В России продолжительность рабочего времени по трудовому законодательству — не более 40 часов. 28 марта депутат Госдумы Светлана Бессарабова предложила сократить рабочую семидневку с 40 до 36 часов. Российские профсоюзы поддержали идею уменьшить трудовую неделю, но только при условии, что зарплата у специалистов останется прежней.

О том, как топ-менеджеры относятся инициативе о сокращении рабочего времени,— в материале «Ъ FM».

Милена Костерева

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