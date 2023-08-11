«Спартак» сорвался на «Урале»

На старте четвертого тура в чемпионате России произошла смена лидера. «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв со счетом 2:3 на выезде «Уралу», который и возглавил таблицу с десятью очками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Показав очень энергичную игру в атаке, футболисты «Урала» (справа — Алексей Каштанов) смогли нанести «Спартаку» первое поражение в сезоне

Фото: ФК «Урал» Показав очень энергичную игру в атаке, футболисты «Урала» (справа — Алексей Каштанов) смогли нанести «Спартаку» первое поражение в сезоне

Фото: ФК «Урал»

Матч с «Уралом» был, наверное, первым серьезным испытанием для вырвавшегося в лидеры «Спартака», который начал чемпионат с трех побед подряд, но одержал их над командами со скромными возможностями. Екатеринбуржцы тоже вроде бы не считаются претендентами на медали, однако взяли на старте всего на два очка меньше, чем красно-белые, одолев в том числе ЦСКА, и сейчас огорчили еще одного столичного гранда.

«Урал» сразу показал зубы, и «Спартаку» повезло, что Андрей Егорычев упустил голевой момент, возникший в результате высокого прессинга почти прямо в штрафной площади москвичей, а следом Алексей Каштанов пробил рядом со штангой. Более того, стартовый натиск хозяев привел к назначению пенальти в ворота гостей, когда мяч после удара Тимура Аюпова попал в руку Руслана Литвинова. Но голкипер Илья Свинов разгадал намерения Даниэля Мишкича и отразил одиннадцатиметровый. А еще он ликвидировал выход один на один Каштанова.

Полевые игроки «Спартака» словно решили проэкзаменовать своего второго вратаря, который подменил приболевшего Александра Максименко, и только благодаря ему избежали крупных неприятностей в провальном дебюте.

Лишь в середине первого тайма красно-белые стали подавать какие-то признаки жизни и даже едва не открыли счет после того, как Александр Соболев головой замкнул навес Квинси Промеса. Теперь уже голкипер «Урала» Илья Помазун выловил тяжелый мяч.

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И все-таки «Спартак» был не похож на себя. Вероятно, команда Гильермо Абаскаля подсела в условиях сверхплотного календаря, ведь еще три дня назад она играла на Кубок России дома. Не помогла даже глубина и ротация состава. Красно-белые выглядели эмоционально выхолощенными после сумасшедшего матча с «Пари Нижним Новгородом», в котором они выгрызли победу 5:4. В итоге перед перерывом «Урал» вышел вперед. Мишкич реабилитировался за нереализованный пенальти, подобрав мяч у линии штрафной и воспользовавшись пустотой в опорной зоне соперника.

Казалось, что Абаскаль не угадал и со стартовым составом, которому явно не хватало сбалансированности. Тем не менее красно-белые забили ответный гол, который придумали Промес и Тео Бонгонда. Голландец подал, а бельгиец нанес удар головой.

Впрочем, «Спартак» продолжал балансировать на тонкой грани, позволяя «Уралу» опасно атаковать. И Гильерме Шеттине вполне мог наказать гостей за неряшливость в обороне, но направил мяч практически в Свинова. При такой качественной скамейке запасных Абаскаль, конечно, попробовал поиграть заменами, однако сзади у москвичей по-прежнему то и дело творился полный хаос. Когда Илья Ишков вывел того же Шеттине на убойную позицию перед открытыми воротами, бразилец просто обязан был порвать сетку, а умудрился угодить в штангу.

И как часто бывает в подобных случаях, гол прилетел в другие ворота. При этом Соболеву подфартило с рикошетом от ноги Кики. Вскоре мог отличиться Промес, но теперь штанга сыграла за Помазуна. Закончилось же все тем, что в концовке гости собственными руками отдали победу. Сперва они пропустили после удара Егорычева, опять не забрав важный подбор у своей штрафной, а потом еще Литвинов и Свинов не поделили между собой мяч, который у них из-под носа увел Эрик Бикфалви. Уступив, «Спартак» лишился не только трех очков, но и лидерства в чемпионате, которое по крайней мере временно перешло к «Уралу».

Александр Ильин