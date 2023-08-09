«Динамо» сыграло в спартаковском стиле

Во втором туре группового раунда Кубка России по футболу состоялся еще один очень зрелищный матч, в котором «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» — 4:3. Накануне в этом же квартете голевую феерию устроили «Спартак» и «Пари Нижний Новгород».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Во втором туре группового раунда Кубка России по футболу состоялся еще один очень зрелищный матч, в котором «Динамо» одержало победу над «Краснодаром» — 4:3. Накануне в этом же квартете голевую феерию устроили «Спартак» и «Пари Нижний Новгород».

После редкого по результативности матча между «Спартаком» и «Нижним Новгородом», который закончился победой красно-белых со счетом 5:4, в другом противостоянии группы D тоже можно было рассчитывать на обилие голов. «Краснодар» традиционно считается приверженцем атакующего футбола, хотя при нынешнем главном тренере Владимире Ивиче стал более прагматичным. Зато «Динамо» с новым наставником Марцелом Личкой так резко взяло курс на атаку, что немного накренилось не в ту сторону и пропустило аж восемь мячей в трех турах чемпионата. Кстати, три из них бело-голубым положил «Краснодар» на старте национального первенства.

Вторая встреча команд уже в рамках Кубка России, но опять в Москве развивалась по иному сценарию. Да и составы были разные. У тех же кубанцев впервые попал в заявку недавно приобретенный у испанского «Вальядолида» уругвайский защитник Лукас Оласа, а в стартовом составе вышел давно не выступавший за родной клуб Магомед-Шапи Сулейманов, который вернулся из аренды.

На дебют матча, видимо, наложил определенный отпечаток тот факт, что соперники стартовали в Кубке с поражений и поэтому на них излишне давила необходимость добиться положительного результата. Кроме того, наверное, сказывалось и отсутствие ведущих исполнителей в нападении, которые обычно делают разницу. У динамовцев очень активен был Вячеслав Грулев, недавно забивший победный гол в чемпионате «Зениту». Но и он загубил отличный момент, когда добивал мяч после спасения голкипера «Краснодара» Станислава Агкацева, отразившего коварный удар с рикошетом Дмитрия Скопинцева. А в целом острых моментов почти и не было.

И все-таки настырный Грулев добился своего. Именно он заработал пенальти, убежав один на один с Агкацевым и заставив того сфолить. Штатный пенальтист «Динамо» Даниил Фомин, помнится, испытывал некоторые затруднения при исполнении 11-метровых, но в этот раз пробил четко. А вскоре Грулев головой замкнул навес Ярослава Гладышева, и москвичи повели 2:0. Причем затем Агкацев еще парировал хлесткий удар из-за штрафной площади Дениса Макарова.

Казалось, что «Краснодар», как говорится, поплыл, и ему срочно требуется перерыв, чтобы Ивич мог привести свою команду в чувство. Однако его футболисты сами пришли в себя и выдали просто огненную концовку первого тайма. Никита Кривцов неожиданно показал Джона Кордобу, сыграв в стиле колумбийского нападающего «быков», который находился на скамейке запасных. Опорный хавбек смело ринулся в штрафной на таран и зарядил по воротам из-под защитника. И тут же краснодарцы тоже получили право на пенальти, когда мяч после удара Александра Эктова отскочил в руку динамовца Роберто Фернандеса. Вот только Ильзат Ахметов промахнулся с «точки», хотя вратарь Игорь Лещук уже заваливался в противоположный угол.

Хозяева выиграли первый тайм 2:1, но это был еще не вечер. Команды раскрылись и закрываться уже не собирались. Сразу после перерыва Мозес Кобнан вырвался с глазу на глаз с Лещуком и сравнял счет. У «Динамо» продолжал активничать Грулев, который упустил возможность оформить дубль, выскочив на ворота по левому полуфлангу. А у «Краснодара» появился на поле Кордоба, одним своим видом наводящий ужас на защитников. Кроме того, дебютировал Оласа, за плечами которого более 100 матчей в высшей испанской лиге. Москвичи в ответ также выкатили тяжелую артиллерию в лице Константина Тюкавина и Арсена Захаряна. Но выстрелил опять Грулев, чей удар из-за штрафной еще подкорректировал краснодарец Кайо.

«Динамо» повело 3:2, и это было не все. Кордоба так напугал Станислава Бессмертного, что молодой и неопытный защитник бело-голубых сбил его с ног в штрафной. Колумбиец сам же уверенно реализовал пенальти. Ничья 3:3 и перспектива выяснить отношения уже в серии пенальти не устроили прежде всего хозяев. После того, как подключившийся на стандарт Фернандес в сутолоке у ворот угодил в штангу, возникло ощущение, что голевая программа основного времени встречи все-таки исчерпана. Но перед финальным свистком ва-банк сыграл Захарян. Против него нарушили правила на входе в штрафную, и полузащитник «Динамо» забил с этого стандарта, пускай ему сильно помог рикошет от Кевина Ленини.

Москвичи вырвали победу 4:3 и с четырьмя очками поднялись на второе место в группе D, где лидирует «Спартак», набравший шесть баллов. Два очка в активе «Нижнего Новгорода», а у «Краснодара» пока ноль.

Александр Ильин