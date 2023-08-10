За минувшие сутки ВСУ ударили по Белгородской области 85 боеприпасами; один человек погиб

За прошедшие сутки по Белгородской области было выпущено по меньшей мере 85 боеприпасов. Это следует из ежедневной сводки, опубликованной губернатором Вячеславом Гладковым в Telegram. В результате обстрелов один человек погиб, четверо ранены. В одном из населенных пунктов есть повреждения домов и автомобилей.

В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено четыре артиллерийских снаряда, по селу Наумовка — три. В селе Журавлевка сброшено с беспилотника одно взрывное устройство.

В Борисовском районе из миномета обстреляли окраину села Богун-Городок, зафиксировано пять прилетов.

В Валуйском горокруге по селу Кукуевка выпущен один минометный снаряд.

В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый, установлено восемь прилетов.

В Грайворонском горокруге пять снарядов разорвались в центре поселка Горьковский. Один человек погиб, еще четверо получили ранения. Двое из них доставлены в городскую больницу № 2 города Белгорода — мужчина с осколочным ранением голени и стопы, переломом большеберцовой кости и повреждением задней большеберцовой артерии и мужчина с осколочными ранениями обеих стоп. Остальные были доставлены в Грайворонскую ЦРБ. Женщина в состоянии средней тяжести находится под наблюдением врачей. Мужчина с нетяжелыми осколочными ранениями получил необходимую медицинскую помощь и был отпущен домой на амбулаторное лечение. В результате обстрела в поселке Горьковский повреждены два частных домовладения и три автомобиля. На одной из улиц была оборвана линия электропередачи, сейчас электроснабжение восстановлено. По окраине села Сподарюшина выпущено 16 минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка — девять, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе — три и пять минометных снарядов соответственно.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Колотиловка, зафиксировано четыре прилета.

В Шебекинском горокруге по хуторам Марьино и Панков выпущено по пять минометных снарядов, по селу Муром — два, по МАПП «Шебекино» — восемь минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбит один БПЛА.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляциях.

Мария Старикова

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