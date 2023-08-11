СКР заочно предъявил обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками вооруженных сил Украины Сергею Попко (2016–2019). В СКР считают Сергея Попко причастным к обстрелам ЛНР и ДНР, из-за которых погибли 180 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org / spoilt.exile Фото: wikipedia.org / spoilt.exile

«С учетом совокупности собранных доказательств за совершение в период с марта 2016-го по август 2019 года обстрелов гражданских населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик заочно предъявлено обвинение командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Сергею Попко»,— сообщили в пресс-службе СКР. Сейчас он занимает должность главы Киевской городской военной администрации.

«В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса»,— говорится в сообщении.

Сергей Попко проходил военную службу в Ираке. Он был назначен командующим сухопутными войсками ВСУ в 2016 году, занимал эту должность до 2019-го. В 2017 году Сергей Попко получил звание генерал-полковника. С 2019 по 2020 год был главным инспектором Минобороны Украины, после чего его уволили в запас.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина