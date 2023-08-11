Билеты на открытие «Сибирь-Арены» в Новосибирске разобрали за 15 минут

Бесплатные билеты на открытие ледового дворца спорта «Сибирь-Арена» в Новосибирске раскупили в первые минуты после анонса. «Небывалый ажиотаж вызвало открытие новой ледовой арены. Билеты были разобраны за 10-15 минут. В первые минуты работы сайта возникли технические проблемы, наши специалисты с ними справились»,– сказал министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Торжественная церемония открытия «Сибирь-Арены» состоится 13 августа. В программе: развлекательное шоу и матч между юниорскими сборными командами России и Белоруссии. На открытии также выступят DJ SMASH и заслуженная артистка республики Беларусь Жанет.

По словам Сергея Ахапова, в сентябре на арене пройдут игры матчей КХЛ. Ранее сообщалось, что первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске ХК «Сибирь» проведет 7 сентября.

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Оксана Павлова