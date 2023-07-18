Первый матч на арене ЛДС в Новосибирске состоится 7 сентября

Первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске состоится в начале сентября. «Первый матч этого сезона хоккейная команда «Сибирь» 7 сентября будет играть на новом ЛДС»,– сказал во время прямого эфира губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Тестовые хоккейные матчи пройдут на ЛДС «Сибирь-Арена» в августе, сообщает Telegram-канал облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В феврале министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов говорил, что тренировочный и тестовый матчи в новом новосибирском ЛДС – «Сибирь – Арена» – будут проведены после получения разрешения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После получения разрешения и «с учетом интересов хоккейного клуба «Сибирь» и болельщиков» будут определены даты первых игр профессиональных команд в ЛДС, отмечал он.

О полном завершении строительно-монтажных работ на ледовой арене и получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию областные власти сообщили в конце декабря 2022 года.

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Оксана Павлова