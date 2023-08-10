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Россия отправит первую миссию на Южный полюс Луны

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На 11 августа запланирован старт первой миссии в рамках российской программы исследования Луны. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25» отправится с космодрома Восточный в 2:10:57 мск. Перелет по штатной программе займет от четырех с половиной до пяти с половиной суток. От трех до семи суток станция проведет на орбите, готовясь к мягкой посадке. Местом приземления выбран район в южной полярной области Луны к северу от кратера Богуславский. Это первая экспедиция на лунный полюс, все советские лунные станции садились в экваториальной зоне.

Конструктивно автоматическая станция «Луна-25» состоит из двух основных частей: нижняя — посадочная платформа, верхняя — негерметичный приборный контейнер. На борту станции около 31 кг различного научного оборудования, предназначенного для изучения лунного реголита и экзосферы. Она оборудована лунным манипулятором, способным раскопать грунт и взять его образцы. Срок научной работы рассчитан на 1 год.

Последняя советская миссия «Луна-24» была отправлена в 1976 году и доставила на землю 170 г лунного грунта. Перед «Луной-25» стоит задача отработать технологию мягкой посадки и провести приоритетные научные исследования. Далее запланированы пуски станций «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28», которые будут выполнять более сложные научные задачи. Последняя, в частности, должна будет доставить на Землю образцы лунного полярного вещества.

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