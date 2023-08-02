Как и ожидал «Ъ», правительство обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже с 12% до 13% от производства бензина. В отношении дизеля доля увеличена с 8,5% до 9,5%, сообщила пресс-служба правительства.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Власти уточнили, что решение направлено «на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля».

«Утвержденные изменения позволят повысить гарантированный объем предложения востребованного топлива на биржевых торгах и увеличить долю сделок, которые заключаются на конкурентных условиях»,— сказано в пресс-релизе.

О том, что с сентября нефтекомпании обязаны будут увеличить продажи топлива на СПбМТСБ, «Ъ» узнал в конце июля. В ФАС уточняли, что требования распространяются на всех производителей нефтепродуктов, которые получают выплаты по демпферу. Оптовая стоимость бензина на СПбМТСБ в прошлом месяце несколько раз обновляла исторические максимумы.

Подробности — в материале «Ъ» «Бирже подольют бензина».

Лаура Кеффер