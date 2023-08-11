В новых регионах все по-старому

В четверг в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), прошедшего на площадке МИА «Россия сегодня», был представлен предвыборный опрос ВЦИОМа, проведенный в новых субъектах РФ. Там, по данным социологов, уверенно доминирует «Единая Россия»: во всех четырех регионах ее результат выше 65%. В ДНР и ЛНР на втором месте идет ЛДПР, а рейтинги остальных партий недотягивают даже до пятипроцентного барьера, преодоление которого гарантирует места в парламентах. В Херсонской области его проходит только КПРФ, а в Запорожской — никто, кроме партии власти. Впрочем, сами оппозиционеры считают, что в действительности их показатели в этих регионах выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Высокую популярность «Единой России» в новых регионах социологи связывают с ее статусом «партии Путина»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС Высокую популярность «Единой России» в новых регионах социологи связывают с ее статусом «партии Путина»

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

На круглом столе исследование презентовал представитель ВЦИОМа Михаил Мамонов. Телефонный опрос 4 тыс. респондентов (по 1 тыс. человек на каждой территории) был проведен 1–2 августа, заявленная статистическая погрешность — 3,2%. Его заказчиком выступил ЭИСИ.

Социологи, в частности, спрашивали респондентов о том, собираются ли они принимать участие в осенних выборах. Декларируемая явка в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) составила 55% и 63% соответственно, в Запорожской области — 69%, в Херсонской — 60%. «Это достаточно высокие показатели. Они точно не ниже, чем в других регионах России»,— прокомментировал господин Мамонов.

Также у жителей новых территорий поинтересовались, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы депутатов их парламентов состоялись в ближайшее воскресенье. На круглом столе Михаил Мамонов представил два показателя, рассчитанные на основе ответа на этот вопрос: проценты от числа тех, кто намерен принять участие в голосовании, и от тех, кто определился со своим выбором. Эти цифры формируют коридор возможного результата партий, пояснил социолог.

Согласно этим данным, во всех четырех субъектах РФ с большим отрывом лидирует «Единая Россия» (ЕР). Так, в ДНР ВЦИОМ дает ей от 69% до 83%, в ЛНР — от 73% до 80%, в Запорожье — от 80% до 89%, в Херсонской области — от 68% до 80%. На втором месте в обеих республиках идет ЛДПР с результатами от 7% до 8% и от 6% до 10% соответственно. Третьей в ЛНР стала КПРФ (от 4% до 5%), балансирующая на грани пятипроцентного барьера, а все остальные партии в ДНР и ЛНР недотягивают и до 5%. В Херсонской области шансы на преодоление барьера есть у КПРФ и «Справедливой России — За правду» (СРЗП): результат коммунистов колеблется в коридоре от 6% до 8%, а справороссов — от 3% до 5%. А вот в Запорожской области его пока преодолевает только ЕР. Одна из причин такого доминирования единороссов на новых территориях — ассоциация ЕР с «партией президента», пояснил Михаил Мамонов: «А показатели президента там крайне высоки».

Свое объяснение высоким результатам ЕР дали на круглом столе заместители секретаря генсовета партии Александр Сидякин (также возглавляет центральный исполком ЕР) и Дарья Лантратова. «Мы фактически шли за нашими военными. Они продвигались — Изюм, Балаклея,— и мы тут же открывали там гуманитарные центры… Я, честно говоря, других партий там не видел в этот момент. Может, они слишком глубоко маскировались»,— заявил господин Сидякин. «Никому ничего не надо рассказывать про нашу партию в новых регионах. Мы уже более полутора лет работаем… Нас знают и ассоциируют не столько с процессом политической борьбы, сколько с реальной помощью»,— добавила госпожа Лантратова.

Впрочем, представители других парламентских партий, опрошенные “Ъ”, имеют собственные версии по поводу итогов опроса ВЦИОМа. Так, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что цифры социологов носят установочный характер. «У внутриполитического блока есть установка наказать КПРФ и надуть председателя ЛДПР Леонида Слуцкого. Эту задачу и решают политадминистраторы с помощью установочных для избиркомов данных якобы опросов. К реальным политическим настроениям это не имеет отношения»,— уверен коммунист. Он также считает, что в Херсонской и Запорожской областях «административный аппарат» слабее, чем в ДНР и ЛНР, потому и результаты опроса там отличаются.

«В рамках донецкого консенсуса все партии делают на новых территориях одно и то же — помогают как могут. А население воспринимает это как общую помощь от власти, помощь с Большой земли. И все это перетекает в рейтинг "Единой России". По-другому это объяснить невозможно»,— рассуждает секретарь президиума центрального совета СРЗП по политическим вопросам Дмитрий Гусев. По его мнению, также на ситуацию оказывает влияние и тот факт, что в рамках «донецкого консенсуса» председатель СРЗП Сергей Миронов призвал отказаться от критики ЕР. Впрочем, судя по исследованиям, проводимым самой партией, показатели эсеров в этих регионах выше, добавляет господин Гусев. И он уверен, что все думские партии пройдут в парламенты новых регионов.

В ЛДПР результаты опроса ВЦИОМа комментируют не столь резко, хотя и там считают, что выводы из него делать рано. «Я ко всем этим историям про первое, второе и третье место отношусь скептично. У нас же не спартакиада. Позицию ЛДПР с 2014 года относительно новых регионов отражает девиз "Мы за русских". В новых регионах у нас сотни тысяч сторонников. И главное — отмобилизовать их на выборах»,— говорит депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов. Он также напоминает, что они вместе с Леонидом Слуцким были соавторами «важных поправок к законопроекту о свободной экономической зоне Донбасса». «Это десятки тысяч рабочих мест в металлургии и угольной отрасли, которые должны занять вернувшиеся с фронта мужчины. Семьи шахтеров и металлургов знают о нашей позиции и поддерживают нас»,— добавляет господин Наумов.

На лучший по сравнению с опросом исход выборов надеются и «Новые люди». «Мы относительно недавно открыли на новых территориях отделения партии, сейчас наращиваем обороты. Ну и конечно, не уверены, что все так плохо, как в этом опросе»,— прокомментировала “Ъ” данные социологов пресс-служба партии.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова