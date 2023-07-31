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Коммерсантъ FM
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Наблюдатели споткнулись о границы

У общественников и партийцев появились вопросы к экстерриториальным участкам

Общественная палата и партии ждут от Центризбиркома разъяснений, кто и как может наблюдать за выборами на экстерриториальных участках. Нововведение, которое позволит регионам создавать участки за границами своих избирательных округов, вводилось прежде всего для того, чтобы обеспечить голосование в новых субъектах РФ. Но внезапно обнаружилось, что оно плохо сочетается с запретом на так называемый электоральный туризм: речь идет о норме, которая позволяет становиться наблюдателями лишь тем гражданам, которые являются избирателями на данных выборах.

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Общественная палата (ОП) РФ направит в Центризбирком (ЦИК) письмо с просьбой разъяснить механизмы организации работы экстерриториальных участков и возможностей общественного наблюдения на них. С таким предложением выступила в пятницу директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова на координационном совете ОП по общественному контролю за голосованием. Порядок аккредитации СМИ на таких участках, по мнению наблюдателей, также нуждается в уточнении.

Вопрос поднял сопредседатель совета по общественному контролю за голосованием, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте Александр Точенов. Он напомнил, что по действующему законодательству и СМИ, и наблюдатели привязаны территориально к месту своей регистрации: только житель региона может быть наблюдателем в своем субъекте РФ. Непонятно также и то, как будет урегулирован аналогичный вопрос с аккредитацией СМИ. На этот счет нужны разъяснение ЦИКа и, возможно, даже нормативно-правовые документы, настаивает господин Точенов. А член ОП Максим Григорьев предложил провести расширенное рабочее совещание, чтобы выработать предложения для ЦИКа по таким участкам.

Напомним, что норма об экстерриториальных участках появилась в законодательстве в мае 2023 года: она позволяет регионам создавать участки за границами своих избирательных округов. Задумывалось это с прицелом на первые российские выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, однако в итоге такую возможность получили и другие регионы. Ведь экстерриториальные участки будут создаваться не только для участников спецоперации, это, в частности, важно и для большого числа вахтовиков, объясняет Александр Точенов. Ранее сообщалось, что новые регионы планируют создать 328 участков в 81 субъекте РФ. По данным “Ъ”, намерение создать такие участки выражали, например, в Омской, Новосибирской и Воронежской областях, Приморье и Якутии. Согласно установленному ЦИКом порядку, решение о создании экстерриториального участка должно быть принято не позднее чем за месяц (в исключительных случаях — за три дня), а составы комиссий должны быть сформированы не позднее чем за 15 дней (в исключительных случаях — за день) до первого дня голосования.

Член ОП от Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что в его регионе сейчас точно присутствуют 496 тыс. избирателей, а еще 46 тыс.— находятся «в большой России» и, как предполагается, будут голосовать оттуда. По его словам, область готова к выборам, несмотря на бытовые трудности (например, не везде есть свет). Но имеются некоторые нюансы: так, для труднодоступных районов (это в основном те, что расположены вдоль линии боевого соприкосновения и где люди большую часть времени проводят в подвалах, уточнил общественник) предусмотрено досрочное голосование, а также обход квартир.

Наличие экстерриториальных участков может усложнить процесс контроля за выборами, согласен первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Но решение об их создании он считает логичным: «Нельзя же отбирать у людей конституционное право голосовать. Да и в масштабах страны это не такое большое количество участков». По словам коммуниста, КПРФ будет ждать разъяснения ЦИКа о том, как на таких участках будут формироваться комиссии и допускаться наблюдатели. Также в семьях эвакуированных жителей новых регионов есть сторонники КПРФ, которые помогут наблюдению на экстерриториальных участках, надеется господин Афонин. «Но даже этот случай подчеркивает, что нормы, запрещающие наблюдать за выборами не в своем регионе, на деле нарушают права граждан»,— говорит он.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов не видит никаких проблем с наблюдением на таких участках: «Насколько мне известно, алгоритм наблюдения будет утвержден ЦИКом в ближайшее время и будет продуман так, чтобы каждая партия, выставившая своих кандидатов в новых регионах, имела своих наблюдателей». По словам единоросса, во главу угла на выборах в этих субъектах будет поставлен вопрос безопасности. В начале августа партия запустит специальные обучающие семинары по подготовке наблюдателей, где в том числе будут обсуждаться и вопросы голосования в новых регионах, добавляет господин Перминов.

Анастасия Корня, Андрей Винокуров

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