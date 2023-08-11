Облигациям нашли цифровую альтернативу

На российском рынке впервые появятся ЦФА-аналоги структурных облигаций — как по структуре выпуска, так и по объему и сроку обращения. До сих пор эмитенты размещали ЦФА аналогичные классическим облигациям или привязанные напрямую к стоимости реальных активов. Однако отсутствие вторичного обращения будет ограничивать интерес инвесторов и к новым инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Альфа-банк принял решение о выпусках цифровых финансовых активов (ЦФА), привязанных к реальным финансовым активам — стоимости акций ЛУКОЙЛа и величине ключевой ставки.

Первый выпуск объемом до 300 млн руб. и сроком обращения один месяц по сути является аналогом структурных облигаций, активно размещаемых российскими банками (прежде всего Сбербанком, ВТБ, ГПБ, Альфа-банком) среди квалифицированных инвесторов. Так, если цена акций ЛУКОЙЛа за период обращения ЦФА выросла, то владелец цифровых активов получает только их первоначальную стоимость. В случае если цена акций упала, то возвращаемая стоимость ЦФА пропорционально снижается. Банк в любом случае выплачивает дополнительный доход в размере 1,7%, то есть фактически по инструменту гарантирован доход в размере около 20% годовых.

По второму выпуску стоимость привязана к ключевой ставке, то есть доход по ЦФА является плавающим. Как пояснил директор по инновациям Альфа-банка Денис Додон, «экономика продукта такова, что для максимизации доходности для клиента ограничили вторичное обращение». В банке готовятся другие аналогичные выпуски, которые должны «стать флагманским продуктом».

Структурные облигации, доход по которым привязан к стоимости базового актива, как правило, выпускаются без защиты капитала. В них в качестве базовых активов выступают различные валюты как дружественных, так и недружественных стран, ставки долгового рынка, в том числе ключевая, отдельные активы или «корзины» активов (ценных бумаг, металлов) и другие.

Нередко в них зашиты пороговые значения стоимости активов, преодоление которых приводит к невыплате дохода. Объемы выпусков составляют от нескольких десятков миллионов рублей до нескольких миллиардов рублей, а сроки обращения — от нескольких недель до нескольких лет.

Сейчас в реестре операторов информационных систем (ИС), которые могут выпускать ЦФА, состоят десять организаций. К концу июля 2023 года пять операторов ИС осуществили более 80 выпусков ЦФА на общую сумму около 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 июля).

Ряд прежних выпусков эмитентов на площадках операторов (ИС) были привязаны к стоимости реальных активов напрямую. В частности, на площадке «Атомайза» и Сбербанка выпускались ЦФА, привязанные к стоимости драгоценных металлов. На площадках «Атомайза» и Альфа-банка выпускались ЦФА, привязанные к стоимости недвижимости (см. “Ъ” от 16 мая). Кроме того, на «Атомайзе» выпущены больше десятка выпусков ЦФА с привязкой к акциям «Норильского никеля», однако на первом этапе их продажа ограничивается сотрудниками компании.

Выпуск с изменяемым значением номинала ЦФА к дате погашения, состоявшийся на платформе Альфа-банка, близок к недавнему выпуску облигаций «Селигдара», привязанных к стоимости золота (см. “Ъ” от 25 апреля), считает директор по продуктам «Атомайза» Павел Сидоркин.

Расширение разнообразия базовых активов позволит сделать рынок более привлекательным для корпоративных клиентов и привлечь дополнительную ликвидность на рынок, считает гендиректор «Лайтхауса» Денис Иорданиди.

Однако, как отмечает СЕО Cheelee Руслан Шаров, главное препятствие на пути развития рынка — это отсутствие площадки для вторичного обращения ЦФА. Структурные облигации инвесторы имеют возможность покупать на вторичных биржевых торгах. Впрочем, ситуация может исправиться в ближайшее время, так как в начале августа Московская биржа первой вошла в реестр операторов обмена ЦФА. Помимо этого потребуется провести доработку регулирования, в том числе налогового, накопить экспертизу, а также повысить осведомленность участников рынка и инвесторов о новом классе инструментов, считают на бирже.

Ксения Куликова