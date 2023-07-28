Активам выписывают свидетельства

Профучастники рынка ценных бумаг активно продвигают законопроект о цифровых свидетельствах, который должен помочь объединить традиционный фондовый рынок и рынок цифровых финансовых активов (ЦФА), в том числе для обеспечения последнего ликвидностью. Инициатива обсуждается с Минфином и ЦБ. Однако против таких предложений выступают участники рынка ЦФА — по их мнению, законопроект не решит проблему ликвидности, зато лишит его ключевых преимуществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) совместно с Московской и Санкт-Петербургской биржами разработали законопроект о цифровых свидетельствах, который может объединить традиционный фондовый рынок и рынок цифровых финансовых активов. С документом ознакомился “Ъ”. Проект обсуждается с Минфином и Банком России.

В документе цифровое свидетельство определяется как неэмиссионная ценная бумага, не имеющая номинальной стоимости. Она удостоверяет «принадлежность ее владельцу цифрового права», в том числе выпущенного в иностранных информационных системах. Выдачу и учет бумаг осуществляет депозитарий, который должен обеспечивать их обособление и возможный переход прав.

Цифровое свидетельство — это способ секьюритизации ЦФА, оно объединяет рынок ЦФА и рынок ценных бумаг, указывает президент НАУФОР Алексей Тимофеев. Он отмечает, что проблема ЦФА — отсутствие массового инвестора, проблема ценных бумаг — «зарегулированность, препятствующая финансовому инжинирингу». За год было более 80 выпусков ЦФА на сумму более 20 млрд руб. Но в большинстве случаев присутствовал только один инвестор. Прецеденты перепродажи ЦФА единичны, полноценного вторичного рынка до сих пор нет.

В СПБ Бирже отметили, что повысить ликвидность инструментов ЦФА возможно с использованием традиционной биржевой инфраструктуры, где уже есть брокеры и их клиенты. В Московской бирже считают, что принятие данного законопроекта позволит расширить каналы распространения цифровых свидетельств, что потенциально увеличит спрос покупателей выпусков ЦФА через данный механизм. Однако директор по цифровым активам биржи Сергей Харинов предупреждает, что в то же время в схеме цифровых свидетельств между эмитентом ЦФА и конечным покупателем возникают дополнительные посредники, что может сопровождаться дополнительными рисками: «Конечный покупатель ЦФА через ЦС не будет указан владельцем ЦФА в распределенной информационной системе». Обе биржи подали документы на получение статуса операторов обмена ЦФА, которые в настоящее время рассматривает ЦБ.

В Минфине отметили, что участвуют в проработке инициативы и, соответственно, поддерживают ее. В Банке России «ознакомились с законопроектом». Там отметили, что участники «традиционного» финансового рынка могут совершать «отдельные операции с ЦФА». Расширение их присутствия «будет способствовать развитию сегмента и может быть поддержано при условии, что это не создаст новых рисков для инвесторов и иных участников рынка», добавили в ЦБ.

Опрошенные “Ъ” брокеры позитивно оценили идею. Управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров считает, что появление цифровых свидетельств или получение биржами статуса операторов обмена ЦФА приведет к серьезному качественному скачку рынка ЦФА. Предложенная идея потребует обкатки на квалифицированных инвесторах, указывает начальник управления аналитических исследований ИК «ИВА Партнерс» Дмитрий Александров.

Однако участники рынка ЦФА восприняли предлагаемые новшества без энтузиазма. Как считает директор по развитию бизнеса «Мастерчейн» Сергей Рябов, предложенные решения приведут «к децифровизации инструмента ЦФА». По его мнению, биржи «стремятся через законопроект получить неконкурентное преимущество перед прочими площадками». По словам советника гендиректора «Атомайза» Владимира Стасевича, это попытка «адаптировать новые технологии к старой инфраструктуре, от которой боятся отказаться». На коротком горизонте новые ценные бумаги сможет покупать большее число инвесторов, «но при этом рынок ЦФА утратит свои ключевые преимущества — гибкость, скорость выпуска и сокращение издержек за счет меньшего числа посредников», считает он. По мнению господина Стасевича, привлечь инвесторов можно иными способами — например, «разрешить брокерам продавать ЦФА, выпущенные на любых платформах».

Ксения Куликова