Антителам повысили уровень

Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил создать в РФ систему учета уязвимых пациентов, прошедших иммунизацию от COVID-19 моноклональными антителами, которые выделяют из компонентов крови переболевших или синтезируют искусственно. В письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко ВСП указывает, что информация об этой процедуре, в отличие от данных о прививках антикоронавирусными вакцинами, не отражается в государственных информационных системах и, таким образом, врачи, к которым в будущем может попасть пациент с ослабленным иммунитетом, не знают, был ли он защищен. В Минздраве “Ъ” сообщили, что концепция вертикально интегрированной медицинской информационной системы «Профилактика» в настоящее время не предполагает включение моноклональных антител в качестве средства профилактики COVID-19, но обещали подумать над инициативой ВСП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минздрав просят внимательнее отнестись к проблемам пациентов со сниженным иммунным статусом

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Минздрав просят внимательнее отнестись к проблемам пациентов со сниженным иммунным статусом

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всероссийский союз пациентов обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением создать единую систему учета пациентов со сниженным иммунным статусом, которые прошли иммунизацию от COVID-19. В письме, подписанном сопредседателями ВСП Юрием Жулевым и Яном Власовым, отмечается, что, несмотря на снижение показателей заболеваемости и смертности от COVID-19, существуют определенные категории пациентов, которые по-прежнему находятся в зоне высокого риска инфицирования и тяжелого течения заболевания. В первую очередь это люди с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, перенесшие трансплантацию органов, на гемодиализе, пациенты с аутоиммунными заболеваниями, принимающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с первичным иммунодефицитом. 21 июля на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект приказа Министерства здравоохранения РФ, в котором предлагается отказаться от массовой вакцинации и перейти к вакцинации уязвимых категорий. К ним ведомство в том числе отнесло перечисленные категории граждан.

В своем обращении ВСП отмечает, что, согласно временным методическим рекомендациям Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, основной опцией профилактики заболевания для данных групп пациентов является пассивная иммунизация моноклональными антителами (маТ). Это антитела, предназначенные для воздействия на один конкретный белок — в данном случае на белок вируса, вызывающего COVID-19. Они прикрепляются к вирусу COVID-19 и не дают ему проникать и реплицироваться в клетках человека, что помогает бороться с инфекцией. Юрий Жулев подчеркивает, что сейчас такую иммунизацию люди получают во время стационарного лечения по назначению врача. Более того, для ряда пациентов со сниженным иммунным статусом такие препараты — единственная возможная защита от коронавируса, так как обычные вакцины им противопоказаны. Однако информация об этой процедуре не отражается в государственных информационных системах, что, считают в ВСП, может привести к разрыву между первичным и специализированным звеном: если пациент со сниженным иммунным статусом попадает на профилактический осмотр к лечащему врачу, то нигде не отражен факт наличия либо отсутствия у такого пациента иммунизации маТ, у врача отсутствуют данные о дате иммунизации и введенном препарате.

В апреле ВСП провел анализ влияния коронавирусной инфекции на людей с ослабленным иммунитетом. Эксперты ВСП опросили 542 человек старше 18 лет с иммуновоспалительными, аутоиммунными, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также на диализе и после трансплантации органов. Выяснилось, что за последний год практически у каждого второго такого пациента был диагностирован COVID-19 (48%). Стационарно лечился от коронавируса в прошлом году примерно каждый третий среди заболевших пациентов со вторичным иммунодефицитом. Не вакцинированы от COVID-19 по разным причинам 53% пациентов с ослабленным иммунитетом. Из них не привиты по убеждениям 23% опрошенных, причем 43% от их числа не делают вообще никаких прививок. Перенесли коронавирус и отказались от прививки по этой причине около 30%. А примерно 27% не делать прививку рекомендовал врач. Двумя дозами вакцинированы 26%, но ревакцинацию прошли только 12,6%, а вакцинацию моноклональными антителами — 2,4%. Большинство пациентов со вторичным иммунодефицитом не осведомлены о моноклональной иммунизации (56,5% опрошенных). По мнению Юрия Жулева, единая система учета пациентов со сниженным иммунным статусом, которые прошли иммунизацию от COVID-19, способствовала бы популяризации процедуры и стимулировала граждан вакцинироваться повторно. «Вопрос профилактики COVID-19 по-прежнему сохраняет актуальность для пациентов со сниженным иммунным статусом, поскольку в силу перенесенных заболеваний или особенностей применяемой терапии они являются крайне уязвимыми перед инфекцией, а также подвержены высокому развитию осложнений. Кроме того, заражение COVID-19 может повлечь прерывание терапии основного заболевания. Мы предлагаем создать систему учета таких пациентов, а также интегрировать информацию о пройденной ими иммунизации в медицинские информационные системы, например системы ВИМИС (вертикально интегрированная медицинская информационная система "Профилактическая медицина".— “Ъ”). Это поможет обеспечить рутинность процедуры иммунизации и защитить группы риска»,— говорит Юрий Жулев.

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отмечает, что моноклональные антитела — «очень серьезный препарат», который применяется по назначению врача при тяжелом течении коронавируса, помогает быстро восстановиться и избежать критического исхода болезни. При этом повсеместная пассивная иммунизация, по ее мнению, идея неудачная: «Это неоправданная жестокость в отношении людей, которые даже еще не заболели. Моноклональные антитела оказывают серьезную нагрузку на иммунитет и, по наблюдениям коллег, после их применения нередко развиваются аутоиммунные заболевания, снижение тромбоцитов, подавление иммунитета и развитие депрессии вплоть до суицидального синдрома». Госпожа Шуппо полагает, что контроль со стороны государства необходим и он должен быть «жестким», особенно в части назначений этих препаратов. Важно также отслеживать динамику состояния пациента после приема препарата: «Такие заболевания, как артриты или бесплодие, часто не связывают с приемом этих препаратов, но это требует тщательного анализа».

В Минздраве “Ъ” сообщили, что концепция вертикально интегрированной медицинской информационной системы «Профилактика», разработка которой в настоящее время продолжается, предполагает включение информации о применении профилактических прививок, включенных в национальный календарь прививок и календарь по эпидемическим показаниям. В настоящее время моноклональные антитела в качестве средства профилактики COVID-19 туда не входят. «В то же время предложения ВСП будут рассмотрены в установленном порядке»,— заверили в ведомстве.

Наталья Костарнова