Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Девять лет за рабыню

Саратовский суд отправил в колонию сельчан, на которых девушка работала за еду

В Саратове к девяти годам колонии строгого режима приговорены двое сельчан, которые три с половиной года держали в сарае молодую девушку, заставляя ее ухаживать за скотом. На момент знакомства с подсудимыми у потерпевшей не было жилья и документов — по версии суда, злоумышленники воспользовались этим и оплачивали труд девушки едой. Адвокаты утверждают, что обвинение выстроено на показаниях, которые написаны «под копирку».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Саратовский областной суд отправил в колонию двух братьев, признанных виновными в использовании рабского труда (п. «г» ч. 2 ст. 127.2 УК РФ) и покушении на похищение человека (ч. 3 ст. 30 и п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). 10 мая судья Ленинского районного суда Саратова Дмитрий Ларин огласил обвинительный приговор, сегодня он вступил в законную силу.

Как установило предварительное следствие, Усуба Садоян и Чаркяз Садоян разводили скот в собственном подсобном хозяйстве в селе Клещевка Саратовского района. В 2016 году они наняли бездомную 18-летнюю девушку для ухода за животными, у которой не было даже удостоверяющих личность документов.

Согласно устной договоренности, в качестве оплаты труда потерпевшей предоставляли жилье, еду, а также 10 тыс. руб. ежемесячно.

Подсудимые воспользовались положением потерпевшей: платить деньги ей прекратили, а в качестве жилья предоставили сарай. «Неоднократные попытки покинуть территорию двора дома и отказаться от дальнейшего выполнения работ незамедлительно пресекались: братья осуществляли поиск девушки, возвращали ее обратно, применяли к потерпевшей физическое насилие»,— сообщила пресс-служба суда.

23 декабря 2019 года в Клещевку на Nissan Patrol приехали двое мужчин, которые предложили потерпевшей поехать с ними в Саратов. Происходящее привлекло внимание подсудимых — те своими автомобилями перекрыли дорогу, препятствуя проезду. В ходе беседы с потерпевшей и ее знакомыми те нанесли удары по корпусу Nissan битой и металлической трубой. Один из приятелей девушки получил также удар в область головы.

«Водителю автомобиля Nissan удалось уехать от злоумышленников, в связи с чем довести свои преступные действия, направленные на похищение девушки, злоумышленники не смогли по не зависящим от них обстоятельствам»,— установил суд.

Гособвинение квалифицировало действия подсудимых по статье о невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Но суд решил, что отношения между братьями и потерпевшей следует расценивать не как трудовые, а как рабовладельческие.

В результате Усуба Садоян и Чаркяз Садоян были оправданы по статье о невыплате заработной платы с правом на реабилитацию, но признаны виновными в использовании рабского труда, покушении на похищение человека. Каждому из подсудимых назначено наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.

Сотрудники реабилитационного центра осуждены за похищение людей

Адвокат подсудимых Светлана Писакина заявила «Ъ», что в ходе судебного разбирательства были нарушены права ее доверителя на защиту: «Мы ходатайствовали о вызове троих свидетелей, которые бы полностью опровергли обвинение — они были допрошены в ходе предварительного расследования. Суд нам отказал. Более десяти сельчан утверждали, что потерпевшая три года проживала в Клещевке и ни на какое плачевное состояние не жаловалась. Кроме того, на судебном заседании достоверно установлено, что все показания потерпевшей и двоих ее свидетелей сделаны с одной флеш-карты. Они идентичны, один к одному». Госпожа Писакина добавила, что ее подзащитные ранее не привлекались даже к административной ответственности; на свободе у каждого из братьев остались жена и несколько детей.

Никита Маркелов, Саратов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...