Экс-полицейский Рыбин признал вину по делу о сборе данных о семье Дугиных

Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал вину в сборе информации о семье убитой журналистки Дарьи Дугиной за деньги. Об этом, как сообщает «РИА Новости», заявил на суде адвокат Ивана Рыбина.

Сегодня, 10 августа, в Басманном суде Москвы проходит заседание по продлению меры пресечения Ивану Рыбину, который находится в СИЗО с 20 апреля. Против него возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сборе данных о частной жизни и нарушении правил по обеспечению безопасной работы транспорта.

По версии следствия, Иван Рыбин систематически передавал данные о гражданах за денежное вознаграждение. Как писал «Ъ», его отправили в СИЗО после обнаружения связи его дела с убийством Дарьи Дугиной.

Автомобиль Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина, был подорван на Можайском шоссе в августе 2022 года. Она погибла.

ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк, она заочно арестована. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом).

В связи с убийством Дарьи Дугиной также были осуждены на три с половиной года колонии Александр Сучков и Андрей Кузнецов. Их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации Mini Cooper, на котором, как утверждает ФСБ, Наталья Вовк следила за Дарьей Дугиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы».

Олеся Павленко