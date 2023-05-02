Изготовители документов для предполагаемой убийцы Дугиной получили по 3,5 года колонии

Судья Пролетарского районного суда Тулы Нина Панарина признала виновными Александра Сучкова и Андрея Кузнецова в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства публицистки Дарьи Дугиной выехали из России. Каждый из виновных приговорен к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, сообщает ТАСС. Гособвинение просило назначить Сучкову и Кузнецову по 3 года и 11 месяцев колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Сучков

Фото: Артем Жильцов / РИА Новости Александр Сучков

Фото: Артем Жильцов / РИА Новости

По версии ФСБ, которая занимается расследованием дела об убийстве Дарьи Дугиной, за ней на автомобиле марки Mini Cooper следила гражданка Украины Наталья Вовк. Согласно решению суда, Сучков изготовил электронный шаблон документа о регистрации Mini Cooper, а Андрей Кузнецов напечатал его на официальном бланке.

Кузнецов полностью признал вину, Сучков — частично. При этом, как заявляли мужчины в суде, они не знали, что подделанный документ будет использован для незаконного пересечения границы. До приговора Сучков был под подпиской о невыезде, а Кузнецов — под арестом.

29-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. Она ехала в машине, в которой должен был находиться ее отец — философ Александр Дугин. В рамках расследования дела в Москве был арестован бывший майор МВД Иван Рыбин по обвинению в передаче персональных данных Дарьи Дугиной. Президент Владимир Зеленский утверждал, что Украина непричастна к инциденту.

Подробнее об этом читайте в материале «Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы».