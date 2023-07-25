СКР установил полицейского, передававшего данные о семье Дугиных

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что расследование в отношении лиц, передавших информацию о семье журналистки Дарьи Дугиной, убитой 20 августа 2022 года, находится в завершающей стадии. Один из фигурантов — бывший майор МВД Иван Рыбин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, Иван Рыбин за деньги передал некоему Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. «Они знакомятся с материалами уголовного дела»,— рассказал господин Бастрыкин «РИА Новости».

Иван Рыбин был арестован в Москве 20 апреля по обвинению в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. По версии следствия, он систематически передавал данные о гражданах за денежное вознаграждение. Как писал «Ъ», он был отправлен в СИЗО после обнаружения связи его дела с убийством Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. Как выяснили в СКР, мощность самодельного взрывного устройства соответствовала 500 г в тротиловом эквиваленте.

ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк, она заочно арестована Басманным судом Москвы. По ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное общеопасным способом) ей грозит до 20 лет лишения свободы. По этому же делу вынесен приговор Александру Сучкову и Андрею Кузнецову: их признали виновными в подделке свидетельства о регистрации Mini Cooper, на котором, как утверждает ФСБ, Наталья Вовк следила за Дарьей Дугиной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы».

Лусине Баласян