Virgin Galactic запустила первый туристический рейс в космос

Компания Virgin Galactic запустила свой первый летательный аппарат с туристами к границе космоса, на высоту более 80 км над уровнем моря, сообщает AFP. Пассажирами первого туристического рейса в космос стали 80-летний британец Джон Гудвин, участник Олимпийских игр-1972 в соревнованиях по гребле на каноэ, а также уроженцы Антигуа и Барбуды — 40-летняя Кейша Шахафф и ее дочь 18-летняя Анастейша Майерс.

Рейс, получивший название Galactic 02, стал вторым коммерческим полетом, организованным компанией. Пассажирами первого платного рейса стала группа итальянских военных исследователей, полет был профинансирован военно-воздушными силами Италии. Осуществленный сегодня, 10 августа, полет стал первым рейсом с туристами, а не учеными.

Госпожа Шахафф, которая работает фитнес-тренером, выиграла билет на полет в космос в розыгрыше, организованном некоммерческой организацией Space for Humanity. Компания ставит своей целью расширение доступа людей в космос. Госпожа Майерс обучается в Абердинском университете Шотландии, изучает философию и физику.

Господин Гудвин стал первым гражданским, который купил билет на коммерческий рейс в космос. В 2014 году у него была диагностирована болезнь Паркинсона. Он стал вторым человеком с этим заболеванием, побывавшем в космосе. Первым был американский астронавт Ричард Клиффорд.

Полеты в космос Virgin Galactic осуществляет на двухфюзеляжном самолете-носителе, который поднимает космический корабль с пассажирами на необходимую высоту, а затем отцепляет его. Затем оснащенный ракетным двигателем корабль приближается к границе космоса по версии ВВС США, на высоту более 80 км над уровнем моря. На этом уровне пассажиры уже могут ощущать невесомость. При этом, в соответствии с определением Международной авиационной федерации, официальной границей космоса и атмосферы Земли является линия Кармана, которая находится на высоте 100 км над уровнем моря.

Первой компанией, которая организовала полеты к границе космоса стала Blue Origin Джеффа Безоса. Ракеты компании отправили на высоту более 100 км в общей сложности 31 пассажира. Коммерческие полеты были приостановлены после аварии в ходе запуска непилотируемой капсулы с оборудованием, которая произошла в сентябре 2022 года.

Эрдни Кагалтынов