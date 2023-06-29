Обвинение «азовцам» приведут к УК РФ

В Ростове-на-Дону на процессе по уголовному дела 24 предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» (признано в РФ террористическим и запрещено) прокурор зачитал обвинительное заключение. Мужчинам, служившим в «Азове» в разное время и на различных должностях, и женщинам, работавшим в основном поварами, вменяют в вину насильственный захват власти в ДНР, а также участие в террористической организации. Так как обвинительное заключение было составлено донецкими следственными органами со ссылками на УК ДНР до вхождения республики в состав России, прокурор сразу же заявил ходатайство о приведении документа в соответствие с УК РФ. Суд решил, что подсудимые выразят свое отношение к обвинению уже после ознакомления с его новой редакцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продолжил рассматривать уголовное дело предполагаемых участников запрещенного в России террористического «Азова», которым СКР инкриминирует совершение преступлений, предусмотренных ст. 278 (насильственный захват власти) и ст. 205.5 (участие в террористической организации) УК РФ.

Всего в деле 24 обвиняемых. На первом заседании присутствовали только 20 из них. Тогда выяснилось, что двое — Давид Касаткин и Дмитрий Лабинский — были переданы украинским властям при обмене пленными. «От органов военной полиции поступил ответ, согласно которому гражданин Украины Давид Касаткин был возвращен на территорию Украины еще 21 сентября 2022 года»,— сообщил прокурор на заседании в среду. Он отметил, что аналогичный ответ о местонахождении Дмитрия Лабинского пока не поступил.

При этом в зал суда были доставлены отсутствовавшие на прошлом заседании из-за болезни Олег Нижегородский и Елена Аврамова. Суд установил их личности — уроженцу Киевской области Олегу Нижегородскому 43 года, до задержания жил в Мариуполе, имеет высшее образование, женат, воспитывает пятерых несовершеннолетних детей. Он отметил, что имел воинское звание лейтенант и служил командиром взвода в «Азове», но уволился еще в 2021 году. «У меня уже больше чем полгода гангрена ноги и до сих пор не заживает»,— добавил обвиняемый. Судья попросил его вместе с адвокатом подготовить к следующему заседанию документы из лечебного учреждения.

Уроженке Донецкой области Елене Аврамовой 49 лет, до задержания она жила в этом же регионе в небольшом селе. Имеет среднее специальное образование, вдова, все ее дети достигли совершеннолетия. В «Азове» работала поваром. «Прошу обратить внимание, что я повар-солдат. В обвинительном заключении написано "повар-стрелок", это не соответствует действительности»,— отметила она.

Некоторые подсудимые заявили, что им не дали ознакомиться полностью с материалами делами. Одна из женщин отметила, что хотела бы самостоятельно посмотреть на доказательства ее вины, поскольку сейчас знает содержание томов в пересказе товарищей, так как не может читать без очков.

Прокурор в свою очередь обратил внимание суда на протоколы об ознакомлении или об отказе от ознакомления с материалами дела, которые все обвиняемые подписали ранее. В ответ некоторые подсудимые заявили, что подписали отказные документы под давлением. Судья предложил им заявить ходатайство с указанием конкретных томов дела и страниц в них. Предполагается, что они сделают это после консультаций со своими защитниками.

После разрешения этого вопроса прокурор зачитал обвинительное заключение. В нем описано, когда и при каких обстоятельствах каждый из подсудимых поступил на службу в «Азов» и чем занимался в соответствии с должностными обязанностями. Как рассказывал “Ъ”, в материалах следствия говорится, в частности, что в числе обвиняемых проходят военнослужащие подразделения Национальной гвардии Украины, взятые в плен или задержанные после начала специальной военной операции. Другие являются бывшими участниками запрещенной организации.

Поскольку документ составлен донецкими следственными органами со ссылками на УК ДНР до вхождения республики в состав России, прокурор сразу же после того, как прочитал его, заявил ходатайство о приведении обвинительного заключения в соответствие с УК РФ. Судом решено, что подсудимые выявят отношение к предъявленному обвинению после того, как документ приведут в соответствие с УК РФ и вручат им копии для ознакомления.

Мария Иванова, Ростов-на-Дону