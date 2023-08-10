Мэр Екатеринбурга назвал мягким решение по делу об оскорблении мальчика в шапке с буквой Z

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал мягким решение суда, прекратившим уголовное дело 56-летнего Александра Неустроева, обругавшего 11-летнего мальчика за шапку с буквой Z. Напомним, в отношении мужчины было возбуждено дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство), однако из-за «деятельного раскачивания» его лишь оштрафовали на 7 тыс. руб.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Екатеринбурга Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Ну, как я могу относиться, когда папа этого ребенка ушел добровольцем выполнять задачи специальной военной операции, а какая-то, извините меня, личность просто ребенка оскорбила? Я считаю, что мягкое наказание очень. Несмотря то, что он публично раскаялся, посещал эту семью, это недопустимая вещь»,— цитирует Алексея Орлова «КП-Екатеринбург».

Скандальная история из-за шапки с буквой Z произошла 21 апреля около подъезда дома №35 на ул. Волгоградская. 56-летний Александр Неустроев в грубой нецензурной форме обругал 11-летнего мальчика, отец которого участвует в СВО. По ст. ч.1 ст.213 УК РФ екатеринбуржцу грозило до пяти лет лишения свободы.

Решение суда о прекращении уголовного дела раскритиковали депутаты Госдумы РФ. Так, Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру, а Дмитрий Кузнецов — к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву.

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